Svet: transpordiametile tuleks ehitada uus hoone

Svet ütles, et uue maja küsimus on olnud päevakorras tema ministriametisse asumisest alates.

"Algne kontekst minu kui ministri jaoks oli seotud transpordiameti kärbetega ja vajadusega optimeerida ressursse. Vaadates selle küsimuse sisse, selgus tõsiasi,

et kui me vaatame Tallinna ja Tallinna lähiümbrust, on transpordiametil kokku kuus erinevat kontoripinda. Need pinnad on tekkinud erineval ajal ja on olnud ajalooliselt seotud erinevate ametitega," ütles Svet.

Svet meenutas, et transpordiamet pandi kokku maanteeametist, veeteede ametist ja lennuametist ning ka sealt jäid alles pinnad. Hoonete pinda on transpordiametil Sveti sõnul 12 000 ruutmeetrit.

"Selge on see, et siin on olemas väga hea võimalus optimeerida, viia alla energiakulud ja pakkuda inimestele Tallinnas ja laiemalt Põhja-Eestis oluliselt

mugavamat ja paremini kättesaadavamat teenust kui praegu," sõnas Svet.

"Mina olen seda meelt, et me peame leidma Tallinnas ja selle ümbruses transpordiametile ühe uue koha, kus oleks tagatud kriisikindlus, kus oleks

mõistlik energiakasutus, mis oleks paremini kättesaadav erinevatele kliendigruppidele," lisas Svet.

Ta rõhutas, et arvestades spetsiifikat, mis transpordiametil ühendasutusena on ja mis funktsioone ta täidab, on tema hinnangul mõistlik ehitada ametile täiesti uus hoone.

Svet märkis, et kuuest transpordiameti pinnast kahe puhul tuleks rendilepingud lõpetada ja neli kinnistut tulevase maja ehitamise jaoks maha müüa. "See võimaldaks enam-vähem üks ühele neid kulusid üle kanda uue maja rajamiseks," lausus Svet.

Uue maja asukoht peaks tema sõnul olema eri sõidukiliikidega hästi ligipääsetav ning selline, kust on võimalik alustada sõidueksami tegemist.

"Hetkel tundub, et kõige tõenäolisem stsenaarium on, et taoline asukoht võiks olla Lasnamäe linnaosas. Seal on mitmeid potentsiaalseid hoonestamata kinnistuid. Mõned neist kuuluvad linnale, mõned neist kuuluvad riigile," sõnas Svet.

Ehitamise täpset hinda ei osanud Svet veel öelda, ent esialgsed arvutused näitavad, et hoone võiks maksta 14 kuni 20 miljonit eurot. Praeguste transpordiameti kinnistute hind jääb vahemikku 12 kuni 17 miljonit eurot. Ettepaneku, kuidas edasi liikuda, plaanib Svet valitsusse viia aasta lõpuks.