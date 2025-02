Autopesulates on talvise teehoolduse tõttu kõrghooaeg

Autopesulates on kõrghooaeg, sest Tallinna tänavad on väga mustad ja üks keerulisemaid ülesandeid on soola mahapesemine, ütles Raythi autotöökoja omanik Roman Šeljakin.

Et sõiduk soolast ja talverehvide alt lendavast asfaldipurust korralikult puhtaks saada, tuleb kindlasti teha pigileotus. Talvine autopesu võib võtta tunde.

"Poolteist tundi umbes. Kui auto ilma pesuta on kaks-kolm kuud, siis võimalik puhastamine neli tundi," tõdes Šeljakin.

Tallinna puistatav sool tuleb Egiptusest ja Saksamaalt. Puisturis segatakse see kloorivee lahusega, mis valmib kohapeal. Eelmisel talvel puistati sõiduteedele 10 000 tonni soola, tänavu on puistatud 6000 tonni. Kõnniteedele ja parkidesse läheb graniit, mida veetakse Soomest.

"Sõiduteedel võib kasutada soola. Ja selleks, et tagada seisundi tase, tulebki seda kasutada. Kõnniteedel, jalgrattateedel ei ole lubatud soola kasutamine," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elari Udam.

"Soolasid on erinevaid. On olemas ka keskkonnasõbralikumaid ühendeid, aga need on kordades kallimad ja neid me oleme proovinud testida ja võib-olla testime veel," lisas ta.

Autopesu täisprogramm maksab pealinnas talvel 60 kuni 70 eurot. Kuid palju suurema kulu võib talvel autoomanikule tekitada näriline. Šeljakin selgitas, et kui hiir ronib autodetailide vahel, võib olla vajalik palju autoosi välja vahetada ja see võib maksma minna 5000 kuni 15 000 eurot.

Šeljakini sõnul tuleb tema töökojas sellise probleemiga tegeleda igal aastal paari kuni viie auto puhul.

Alati on tegu autodega, mis seisavad maapiirkonnas. Närilist meelitab äsja pargitud auto soojus või ka pagasiruumi toidulõhn. Kui elukas autosse ära sureb, siis haisu enam sisetekstiilidelt ära ei saa, selgitas töökoja omanik. Nii võibki üks hiir maksma minna 15 000 eurot.