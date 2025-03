Rakveres leiti ootamatult üles üle 80 aasta kadunud olnud miinipildujad

Praeguseks ära puhastatud ja muuseumi hoidlasse pandud kaks miinipildujat ehk pommiheitjat leiti talviste koristustööde käigus.

"Politseimuuseum hakkas korrastama oma idapoolse mantelkorstna põhja teisel korrusel ning sealt tuvisitahunnikust, korjuste ja muu prahi vahelt leiti korraga kaks miinipildujat," rääkis sihtasutuse Virumaa Muuseumid teadur Uno Trumm.

Miinipildujad sai Rakvere muuseum oma fondi sadakond aastat tagasi.

"1929. aasta detsembris andis kaitseminister Oskar Köster oma korraldusega Rakvere muuseumile terve hulga sõjariistu, sellega avati sõjariistade osakond," ütles Trumm

Tegu on tõenäoliselt esimeses maailmasõjas kasutuses olnud miinipildujatega, mille muuseumi töötajad olid teise maailmasõja kartuses 1941. aastal ära peitnud. Kokku oli neid neli ja kuna kaht neist hiljem ei leitud, siis arvati, et sõjariistad on lõplikult kadunud.

"Meil olid olemas nimekirjad nendest esemetest, mis meil on, ja kaks kuulipildujat olid kadunud. Neid ei leitud ja nii oligi. Sõjaaeg, igale poole võis kaduda. Natsid kogusid väga eduliselt vanametalli 1942. ja 1943. aastal, nii et ilmselt võis ka peast läbi käia, et nad viidi hoopis vanametalli," ütles vanemteadur.

Lisaks miinipildujatele leiti prahi seest ka vanaaegset okastraati.