Kaitseministeerium annab kolmele kaitseettevõttele kokku 900 000 eurot

Kriitilise veealuse taristu kaitse arendamise projekti eestvedajaks sai Defsecintel Solutions OÜ ning masstootmise suutlikkusega õhuründemoona arendamise valdkonnas hakkavad kahe eraldi konsortsiumi taotlust koordinaatoritena ette valmistama Threod Systems OÜ ning Frankenburg Technologies.

Nende kolme edu saatnud ettevõttega sõlmis kaitseministeerium vastastikused heade tahete kokkulepped projektitaotluste kirjutamiseks ning selle aasta Euroopa Kaitsefondi taotlusvoorus osalemiseks.

Kaitseministeerium annab võiduprojektide kaasfinantseeringuks kokku ligikaudu 900 000 eurot, kuid seda eeldusel, et Eesti ettevõtete esitatavad taotlused osutuvad Euroopa Kaitsefondi 2025. aasta taotlusvoorus edukaks ning saavad Euroopa Komisjoni toetusrahastuse. Tulemused selguvad järgmise aasta suveks.

Kaitsetööstusettevõtted ja teadusasutused üle Euroopa, sealhulgas Eesti saavad esitada taotlusi Euroopa Kaitsefondist rahvusvahelistele ja uuenduslikele projektidele toetuse saamiseks alates veebruari algusest kuni oktoobri keskpaigani.

Selleaastase taotlusvooru kogusumma on natuke üle miljardi euro. Eesti ettevõtted, kes soovivad taotlusvooru osana küsida kaitseministeeriumilt lisatoetust, avaneb see võimalus taotlusvooru osana, mille esitamise tähtaeg on tavapäraselt suve lõpus-sügise alguses.

EDF on Euroopa Liidu toetusmeede, mille eesmärk on suurendada Euroopa kaitsevõimekust ja toetada liikmesriikide koostööd. 2021. aastal loodud fond on eraldanud rahastust sadadele projektidele, et Euroopa kaitsetööstuse arengut toetada.

Euroopa Liit investeerib kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse aastatel 2021–2027 Euroopa Kaitsefondi kaudu umbes kaheksa miljardit eurot.