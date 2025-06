Euroopa Liit lubab liikmesriikidele kaitsekulude tegemisel rohkem vabadust

"Ilma selle lihtsustamiseta pole kaitsetööstuses midagi rohkemat võimalik saavutada," rääkis Kubilius Brüsselis toimunud konverentsile. "Putin ei oota, kuni saame oma paberimajanduse korda," lisas ta.

Euroopa kaitsetööstus on tõstatanud mure seoses Euroopa Liidu bürokraatia ning rahaliste vahendite kättesaamisega kaasnevate viivituste pärast.

Euroopa Komisjoni ettepaneku, mis avaldatakse 17. juunil, eesmärk on käsitleda olulisimaid neist kaebustest.

"Kavatseme anda liikmesriikidele rohkem paindlikkust ühishangeteks ja raamkokkulepete sõlmimisel ning plaanime ka soodustada innovatsiooni," ütles Kubilius ja lisas, et komisjon soovib lihtsustada ka juurdepääsu bloki kaitsefondile (EDF).

Volinik ütles, et oleks oluline uurida ka muid kaitsevõime suurendamist mõjutavaid reegleid, osutades lubadele, aruandluskohustustele, konkurentsireeglitele ja jätkusuutliku rahanduse reeglitele.

Kubiliuse sõnul teb komisjon ettepaneku lihtsustada kaitsehangete direktiivi ja direktiivi, mis käsitleb kaitsevaldkonna toodete ELi-sisest liigutamist.

Euroopa Kaitsefond (EDF) on Euroopa Liidu toetusmeede, mille eesmärk on suurendada Euroopa kaitsevõimet ja toetada liikmesriikide koostööd. 2021. aastal loodud fond on eraldanud rahastust sadadele projektidele, et Euroopa kaitsetööstuse arengut toetada. Euroopa Liit investeerib kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse aastatel 2021–2027 Euroopa Kaitsefondi kaudu umbes kaheksa miljardit eurot.