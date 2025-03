Naistepäev tõi lillepoodidesse kibekiire tööpäeva

Kui naistepäev on nädalavahetusel, ilm juba soojem ning väljas tunda kevadet, siis on ka kliendid lillemüüjate sõnul palju rõõmsamad ja rahulikumad ning lilli ostetakse palju.

"Sel aastal on naistepäev natuke teistsugune – see on laupäeval, mis mõjutab väga palju müüki. Kui tavaliselt koondub kõik ühele päevale, 8.märtsile, siis näiteks ärikliendid tellisid 7. ja 10. märtsiks lilled, et kontoris kätte anda. See maht on ära jagunenud veidi teistmoodi. Lillede nõudlus on endiselt suur. Tulbi nõudlus ongi selline, et minu teada on tulp Eestis põhimõtteliselt otsas – kõik mis on, see see on kuskil keskustes müügis," selgitas Rikets Lillede müügi- ja tootmisjuht Getriin Hermlin.

Naistepäeval avati Põlva Coopi Konsumi lillepoe uksed tund aega varem ja lillemüüjad saavad koju alles siis, kui toidukaupluse uksed kinni pannakse.

"Argipäevaga ei anna seda absoluutselt võrrelda. Meie kõige populaarsem, ma arvan, on tulp ja meie poed müüvad alati Eestis kasvatatud tulpi. Tundub, et see läheb inimestele hästi palju korda – nad täitsa tulevad ja küsivad ning toetavad omasid," ütles Flamingo lillepoe juhataja Liisi Kurusk.

Tulbi järel on teisel kohal kimbud ja roosid. "Ma arvan, et võistlevad kimbud ja roosid. Hästi palju on hakatud valmis kimpe ostma ja mehed on hästi palju tublimaks läinud ja hakanud ette tellima kimpe. See on väga tore ja teeb meie töö natuke kergemaks," ütles Kurusk.

Maksimarketi Lillede juhataja Maike Urman ütles, et tema poest ostetakse kõiki valikus olevaid lilli. "Ostetakse kõike. Meil on siin Lõuna-Eesti tulpi ja nartsissi ja need on peaaegu otsas. Toodi just juurde ja õnneks veel on. Ostetakse roose ja kõike. Võib peaaegu öelda, et valimatult kõike, mida meil on."

Mehed olid usinad lillepoe külastajad.

"Kuna tegemist on 8. märtsiga, siis staatus kohustab sõbrannasid ja toredaid neiusid ilusate õiekimpudega meeles pidama," sõnas Timo.

"Need orhideed lähevad minu kallile naisele Vanessale, kellega me oleme koos olnud kuus või seitse aastat," ütles Kristo.