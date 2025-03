Politseimuuseumi salakaubanäitusest loodetakse ennetavat mõju

Eesti politseimuuseumi uuenenud salakaubanäituse eesmärk on konfiskeeritud kaupade eksponeerimise kõrval näidata, mis võib juhtuda, kui tegelda keelatud tegevusega.

Rakveres asuva Eesti politseimuuseumi püsinäituse "§uits. Salakaup: konfiskeerimine ja karistus" külastajad peavad alustuseks ära arvama, mida keelatut muuseumi kohvrist leida võib.

"Võib kohvri läbi valgustada. Mitte küll enda isikliku kohvri. Saab panna selle liini peale ja siis tuleb kehastuda tollitöötajaks ja nuputada, mis seal sees on. Meil on peidetud sinna relvad ja igasugu muud esemed," rääkis politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa.

Näitusel olev vanglakambri uks viitab sellele, kuhu seadusrikkumine võib viia. "Me tegeleme ennetusega ja see näitus näitab, et pole mõtet salasigarette vedada, veel vähem neid suitsetada," sõnas Eesmaa.

Täiskasvanud külastajate jaoks on huvipakkuvaim konfiskeeritud suitsupakkide stend.

"See on ühe Luhamaa tollitöötaja erakogu. Siis räägivad külastajad, kes kuidas on vanaisale-vanaemale suitsetamisega puuriida varjus vahele jäänud, ja ka muid selliseid lugusid," ütles muuseumi juht.

Muu hulgas näeb näitusel jalgrattaid, mille rehve kasutasid ratas käekõrval üle piiri käinud narvalased salasigarettide peidikuna.