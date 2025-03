Eesti politseimuuseum sai kaks salakaubaveoks ehitatud "allveelaeva"

Rakveres asuv Eesti politseimuuseum täienes täna kahe haruldase eksemplariga: isetehtud alustega, mis olid ehitatud, et tuua mööda vett Venemaalt Eestisse salasigarette.

Kohtuekspertiisi instituudist saadud politsei poolt konfiskeeritud alustest oli üks olnud aktiivselt töös ja teine oli äravõtmise hetkel prooviretkel. Testide põhjal suutis alus vedada enda järel kaks tundi tosinakilost koormat kiirusega viis kilomeetrit tunnis.

Kõrval ujus kontrolliks salakaubavedaja, kes oli aluse mugavamaks juhtimiseks ehitanud "laevale" külge ka käepideme. Politseimuuseumis kutsutakse uusi eksponaate hellitavalt "allveelaevadeks".

"Ta päris allveelaev ikka ei ole, sest ta ujub vee pinnaga tasa. See on see laevuke, millega 2017. aastal üle Narva veehoidla salasigarette veeti. Mitte küll selle laevukese sees, sees olid tal akud, aga sigaretipakkide parv oli selle laevukese sabas. Ja saatjaks oli inimene, kes seda juhtis ja suunas," sõnas Eesti politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa.

Politseimuuseumis hakkavad "allveelaevad" täiendama hiljuti uuendatud salakaubale pühendatud ekspositsiooni.