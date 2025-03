Rootsi kutsub EL-i üles rohkem keskenduma energiajulgeolekule

Baaskoormusega elektrijaamad, nagu tuumareaktorid, suudavad säilitada stabiilse võimsuse sõltumata ilmast ja muudest teguritest, mis mõjutavad vahelduvaid energiaallikaid, nagu päike ja tuul, vahendas Reuters.

Tuumaenergia tootmise laiendamise poolt olevad riigid väidavad, et Euroopa Liidu energiapoliitika jätab selle tehnoloogia kõrvale, kuna ei sea sellele eesmärke ega rahasta uute reaktorite ehitamist.

"Euroopa peab nüüd looma energiasektori, mis kindlustab meie iseseisvuse," ütles Busch esmaspäeval Brüsselis toimuva ELi energiaministrite kohtumise eel Instagrami postitatud videos.

"Ilma energiata pole tööstust. Ilma tööstuseta pole kaitset. Pole kaitset ega suveräänsust," ütles ta.

Rootsi teatel on oodata, et mitme tuumaenergiat pooldava EL-i riigi, sealhulgas Prantsusmaa, Belgia ja Hollandi esindajad kohtuvad esmaspäevase kohtumise kõrvalt, et arutada, kuidas tehnoloogiat edasi toetada.

"Selle asemel, et seista vastu uuele baasvõimsusele, peab Euroopa Komisjon tegema Euroopas uue baasvõimsuse loomise tee," ütles Busch.

Minister on korduvalt kritiseerinud Euroopa liigset sõltuvust taastuvenergia laiendamisest ning olnud eriti kriitiline Saksamaa otsuse suhtes sulgeda oma tuumareaktorid.

Ka Rootsi ise sulges viimase kümnendi jooksul mõned oma tuumajaamad, kuid praegune valitsus toetab kindlalt tuumaenergiat ja püüab rajada uut tootmisvõimsust.

Rootsi peatas möödunud aastal ka elektriühenduse rajamise Saksamaaga, väites, et selle ehitamine võiks tõsta elektrihindu Lõuna-Rootsis.