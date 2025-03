Harju maakohtu esimeheks sai Liina Naaber-Kivisoo

Harju maakohtu esimehe kandidaadi valis avalduse esitanute hulgast välja konkursikomisjon, kuhu kuulusid kohtute, prokuratuuri, Eesti advokatuuri ning justiits- ja digiministeeriumi esindajad.

Kohtute haldamise nõukoda andis oma nõusoleku Naaber-Kivisoo kohtu esimehe nimetamiseks alates 17. aprillist.

"Valisin Liina Naaber-Kivisoo Harju maakohtu esimeheks, sest tal oli selge pilt inimestele lähedal seisvast ja efektiivsest kohtukorraldusest. Ta on hea erasektori kogemusega ja tal on pikk kogemus kohtujuhina, kõik kohtu juhtimiseks vajalikud teadmised ja oskused, et viia ellu järgmisi vajalikke muutusi. Liina Naaber-Kivisoo on koostööle avatud, julgeb võtta vastu ka raskeid otsuseid ja ta oskab selgelt ning ühiskonnale arusaadavalt kohtu tööst rääkida, ütles Pakosta.

"Esiteks on Eesti suurima kohtu juhtimine kahtlemata väljakutse. Teiseks on mul jätkuvalt jõudu, tahet ja entusiasmi pikemas plaanis kohtute arengusse panustada ja näen just nüüd sobivat hetke oma kogemusi ja oskusi Harju maakohtu arengusse panustada," märkis Naaber-Kivisoo.