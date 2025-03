Tesla kutsub vigase välispaneeli tõttu tagasi pea kõik Cybertruckid

Probleem seisneb roostevabast terasest välispaneelis, mis võib sõidu ajal masina kere küljest eralduda.

Tesla sõnul võib vigane paneel tekitada salongis tuvastatavat müra ning kliendid võivad märgata, kuidas paneel tuleb lahti või eraldub sõiduki kere küljest.

Cybertruck ultra hard cold rolled steel is flopping around like a piece of plastic . This owner had the front roof line piece peel away after a bolt came looses while driving. Definitely very flimsy. See details below pic.twitter.com/Ns9GYnIC9a