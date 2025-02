Musk lubas USAID-i valitsuskulude kärpimise eesmärgil kinni panna

Musk, kes on elektriautode tootja Tesla ja kosmosefirma SpaceX tegevjuht, arutas valitsuse tõhususe osakonna (DOGE) tegevust esmaspäeva varahommikul avaldatud vestluses sotsiaalmeediakanalis X, mis samuti talle kuulub.

Vestlus, milles osalesid endine vabariiklaste presidendikandidaat Vivek Ramaswamy ning vabariiklasest senaatorid Joni Ernst ja Mike Lee, algas sellega, et Musk teatas, et töötab Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Arenguabi Agentuuri (USAID) sulgemise nimel.

"Seda ei saa parandada," ütles Musk ja lisas, et president Trump nõustub seisukohaga, et see tuleks sulgeda.

Uudisteagentuur Reuters teatas pühapäeval, et Trumpi administratsioon eemaldas nädalavahetusel ametist USAID-i kaks kõrgeimat julgeolekuametnikku pärast seda, kui nad üritasid takistada DOGE esindajatel juurdepääsu hoone piiratud osadele, teatasid kolm allikat.

USAID on maailma suurim abiagentuur. 2023. eelarveaastal jagas USA kogu maailmas abi 72 miljardi dollari ulatuses, alustades naiste tervisest konfliktipiirkondades kuni puhta vee kättesaadavuse, HIV/AIDSi ravi, energiajulgeoleku ja korruptsioonivastase tööni. See andis 42 protsenti kogu ÜRO registreeritud humanitaarabist 2024. aastal.

USAID-i veebisait näis olevat laupäeval endiselt võrguühenduseta ja mõned kasutajad ei pääsenud sellele pühapäeval juurde. Agentuuris töötab üle 10 000 inimese.

Trump on andnud korralduse peatada suurem osa USA välisabist osana oma poliitikast Ameerika esmajärjekorras (America first), mis on juba avaldanud mõju üle maailma. Likvideerimine ähvardab nii Tai põgenikelaagrite välihaiglaid, maamiinide hävitamist sõjatsoonides ja ravimite jagamist miljonitele inimestele, kes põevad selliseid haigusi nagu HIV, tõdes Reuters.

USA kulude kärpimisest ja pettustest laiemalt rääkides arvas Musk, et Trumpi administratsioon võib järgmisel aastal USA eelarvepuudujääki kärpida triljoni dollari võrra.

Ta väitis näiteks, et professionaalsed välismaised petturid varastavad riigieelarvest suuri summasid, maskeerides end või luues võltsitud digitaalseid USA kodanikke. Musk ei esitanud selle koha mingeid tõendeid ega selgitanud ka, kuidas ta jõudis ühe triljoni dollarini.

Veebivestlus toimus ajal, kui avalikkuses tõusis teemaks Muskile antud juurdepääs riigikassa süsteemile, mis maksab föderaalagentuuride nimel aastas välja rohkem kui kuue triljoni dollari väärtuses miljonite ameeriklaste sotsiaaltoetusi, maksutagastusi ja muid valitsuse väljamakseid.

Senati rahanduskomisjoni liige, demokraat Peter Welch nõudis selgitusi, miks Muskile anti juurdepääs maksesüsteemile, mis Welchi sõnul sisaldab maksumaksjate tundlikke andmeid.

"See on jäme võimu kuritarvitamine ametisse valimata bürokraadi poolt ja näitab, et raha eest saab Trumpi juhitavas Valges Majas võimu osta," ütles Welch meili teel saadetud avalduses.

Samas on Muskil Trumpi toetus. Küsimusele, kas Musk tegi pühapäeval head tööd, vastas Trump: "Ta on suur kulude kärpija. Mõnikord me ei nõustu sellega ja me ei lähe sinna, kuhu ta tahab. Aga ma arvan, et ta teeb suurepärast tööd. Ta on tark mees. Väga tark. Ja ta on väga huvitatud kärpima meie föderaaleelarvet."

Muski meeskonnale on antud juurdepääs või isegi kontroll paljude valitsussüsteemide üle.

Reuters teatas reedel, et USA valitsuse personaliameti juhtimise eest vastutavad Muski abid on eemaldanud ameti karjääriametnikud arvutisüsteemidest, mis sisaldavad miljonite föderaaltöötajate isikuandmeid.

Musk on kiiresti tegutsenud, et leida liitlasi agentuuris, mida tuntakse personalijuhtimise büroona (OPM). Tema meeskond, kuhu kuulusid Muski praegused ja endised töötajad, asus OPM-i juhtima 20. jaanuaril, päeval, mil Trump ametisse astus. Ametisse astumisest möödunud 11 päeva jooksul on Trump alustanud ulatuslikku valitsuse ümberkujundamist, vallandades ja eemaldades sadu riigiteenistujaid, tehes esimesi samme bürokraatia vähendamise ja endale lojaalsete inimeste ametisse kutsumise suunas.