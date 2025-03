Trump lubas Muski toetuseks endale Tesla osta

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et ostab endale uue Tesla elektriauto, et näidata toetust neid tootva ettevõtte suuromanikule ja tema liitlasele Elon Muskile. Trumpi teade tuli ajal, kui USA-s on vallandunud Tesla-vastased protestid ja ettevõtte aktsiahind börsil on languses.