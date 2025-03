Läänemets: sotsid hääletavad kiire põhiseaduse muutmise poolt

Teisipäeva õhtul kogunenud sotsiaaldemokraatide juhatus otsustas, et kolmapäeval toimuval hääletusel põhiseaduse muutmise üle hääletavad sotsiaaldemokraadid mõlemale muudatusettepanekule vastu. Sealt edasi sotsiaaldemokraadid põhiseaduse muutmist kiireloomulisena ei blokeeri.

"Me homme põhiseaduse muutmisel hääletame vastu mõlemale muudatusettepanekule. Sealt edasi tuleb parlamendil otsustada, kas põhiseaduse muutmine viiakse läbi kiireloomuliselt või mitte. Tegemist on selle kõige kaalukama otsusega. Sotsiaaldemokraadid hääletavad seal kiireloomulise põhiseaduse muutmise poolt, juhul, kui nendel valimistel hallipassi omanikele alles jääb," ütles ERR-ile Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

"Loomulikult me ei ole õnnelikud selle üle, kuhu Reformierakond ja teised erakonnad sotsiaaldemokraadid on asetanud. Tegemist on mängurlusega, kus oli ka tõenäosus, et see põhiseaduse muutmine kukub läbi. Ja kuna on toodud uued mõtted sinna põhiseaduse muutmise juurde, siis jätkuvalt säilib ka risk, et otsus kaevatakse riigikohtusse," kommenteeris Läänemets.

"Sotsiaaldemokraadid toetavad jätkuvalt põhiseaduse muutmist, millega võetakse Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõigus, ent säilitatakse see kodakondsuseta isikutele. Ei ole mõistlik käsitleda ühetaoliselt agressorriikide kodanikke ning kodakondsuseta inimesi, kelle ainus kodumaa on Eesti. Sellisel lähenemisel on algusest peale olnud nii juriidilised kui ka sisulised vastuargumendid," kordas Läänemets.