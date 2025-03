Riigikogu liikmed peavad põhiseaduse muutmist ajalooliseks päevaks

Riigikogu hääletas kolmapäeval põhiseaduse muutmise poolt, mille järgi jäävad Venemaa ja Valgevene kodanikud valimisõiguseta ning halli passi omanikud saavad veel tänavustel kohalikel valimistel hääletada.

Riigikogu saadikud lõpetasid hääletuse püstijalu aplodeerides.

Kehtima jäi niinimetatud päikeseloojangu klausel ehk valimisõigus võetakse ära Venemaa ja Valgevene kodanikelt, kuid halli passi omanikud saavad sel aastal veel viimast korda valida.

"See annab nendele inimestele tõuke saada Eesti Vabariigi kodakondsust. Näitena võin tuua, et viimaste uuringute tulemusena umbes 65 kuni 70 protsenti kodakondsuseta isikutest soovib saada Eesti kodanikuks. Selleks on neil täiendavalt neli aastat," ütles Reformierakonna liige Kalle Laanet.

"Tegemist on äärmiselt suure ajaloolise otsusega. Ja eelkõige on see minu jaoks demokraatia kaitse ja ka julgeoleku tagamine," sõnas Eesti 200 liige Toomas Uibo.

Põhiseaduse kiireloomulist muutmist toetas 93 riigikogu liiget. Vastu hääletas Keskerakond. Kui olnuks sotsiaaldemokraatide teha, oleks nad hääleõiguse äravõtmist toetanud vaid Eestisse negatiivselt suhtuvatelt võõra passi omanikelt. Kompromissi tehes anti lõpphääletusel siiski poolthääl.

"Meile ei ole kordagi sobinud see, et mittekodanikud võrdsustatakse agressorriikide kodanikega, kuid kui oli valida selle vahel, kas kogu see kampaania jätkub järgmised kolm kuni neli aastat ja lõpuks põhiseadus muudetakse ära, aga selle tulemus on see, et Eesti ühiskond polariseeritakse, aetakse veel rohkem lõhki ja tülli ja tekitatakse juurde inimesi, kes on heitunud või trotsist Venemaa mõjutustegevusele avatud, siis me pidime valima lõpuks versiooni, mis toetab Eestit rohkem," selgitas SDE esimees Lauri Läänemets.

Juhtub harva, et kõik 101 saadikut on riigikogu suures saalis kohal. Lõpphääletuseks lahkus Varro Vooglaid.

Keskerakond loodab, et president keerab otsuse ümber.

"Kui võtta ära valimisõigus 130 000 inimese käest, kellel on see aastakümneid olnud, ja suur enamus neist inimestest on täiesti lojaalsed Eesti riigile – elavad siin, on siin sündinud, kasvatavad lapsi, maksavad makse – ja siis riik saadab neile signaali, et teate, te pole midagi valesti teinud, aga teil on n-ö vale pass ja selle alusel me teid ei usalda, /.../ siis loomulikult need inimesed on pettunud," kommenteeris Keskerakonna liige Vadim Belobrovtsev.

Järgmised kohalikud valimised toimuvad käesoleva aasta sügisel.