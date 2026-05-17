Opositsioonierakondade juhid vastasid teravalt Michali kriitikale

Opositsioonierakondade esimehed nimetasid hirmutamiseks ja oma tegevusetuse õigustamiseks Reformierakonna esimehe, peaminister Kristen Michali sõnu, kes kritiseeris pühapäeval erakonna üldkogul teravalt konservatiivseid poliitilisi jõude.

Isamaa juht Urmas Reinsalu märkis sotsiaalmeedias, et Michali kõnes polnud ühtegi ideed Eesti tuleviku kohta. "Sisuliselt tõdeti, et kõik on õigesti tehtud ja nii ka jätkub," ütles poliitik.

"Teiseks, Reformierakonna kampaania kese saab olema Eesti rahva hirmutamine. Neid tuleb valida, sest muidu liigutakse tagasi. Kolmandaks, poliitilise tegelikkusega karjuvas vastuolus olev loosungipilv," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnas, et peaminister kõneleb vabaduse eest seismisest ja ise otsustamisest, aga "samal ajal on riigikogu menetluses Euroopas unikaalne superandmebaasi eelnõu, mille on president juba jätnud välja kuulutamata ning mida on just vabaduse seisukohalt vaidlustanud paljud ettevõtlusorganisatsioonid ja juristid. LHV pank on lausa valitsuse kohtusse kaevanud seoses ebaseadusliki pangaarvetel sobramisega," ütles Reinsalu.

"Valitsuses on ettevalmistamisel plaanimajanduslik kliimaseaduse eelnõu, mis loodetakse enne valimisi kiirkorras läbi suruda. Tööandjate keskliit on palunud tungivalt seda mitte teha," lisas ta.

Reinsalu märkis ka, et peaminister kõneles kindlustundest, aga tema hinnangul on kindlustunnet just Reformierakond enim laastanud.

"Tõmblev maksupoliitika on halvanud välisinvestorite ja ettevõtjate usaldust, rahvusvahelises konkurentsivõime indeksis oleme paraku languses. Inflatsioon ja maksud on pidurdanud sisetarbimist ja toonud kaasa jätkuva hinnatõusu. Perede kindlustunnet on mõjutanud tugevalt nii tõmblevad otsused kui majanduse väljavaated," sõnas Reinsalu.

Reinsalu mainis oma postituses kriitiliselt ka õpetajate streiki, haridusbürokraatiat ja digitaalsete teenuste mitte toimimist.

Samuti nentis Reinsalu, et riigi rahanduses valitseb tema hinnangul määramatus ning uusi kulusid kuhjatakse valimatult valimistejärgsesse aega.

"Peaminister Michali käivitatud Projekt Hirm ei ole ei veenev ega töötav teekaart Eesti uuesti tõusule viimiseks, vaid viimane õlekõrs Eesti ühiskonna sidususe arvelt. Minu sõnum inimestele on Michalile vastupidine: ärge kartke! Isamaa seisukohalt peame tehtud vigu ausalt korrigeerima ning viima Eesti uuesti tõusule," sõnas poliitik.

Lõpetuseks nimetas Reinsalu Reformierakonda Eesti arengu käsipiduriks, mida iseloomustab juba aastaid kestnud majandusseisak.

Läänemets: peaminister on paanikas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Lauri Läänemets ütles sotsiaalmeedia postituses, et Reformierakonna üldkogul tehtud hoiatus konservatiivsete erakondade võimule pürgimisest jätab "veidi paanikas oleva peaministri mulje".

"Kui sa oled valitsev peaminister, siis tahab Eesti rahvas teada, mida sa teed, et seda ära hoida. Tahetakse näha tegusid, mitte kurtmist, sest võimu teostajal on parlamendis enamus muutuste esile kutsumiseks. Tegusid aga ei ole või on need hambutud, kuna kardetakse Reinsalu arvamust," lausus Läänemets.

Läänemets märkis, et Isamaa ja Keskerakond ei ole varjanud, et võimul olles, muudaks nad Eesti hoopis teistsuguseks. "Maksumaksja raha investeeritaks kallisse ja saastavasse põlevkivielektrisse. Vikerkaarelipud keelatakse, nagu seda tehti Viljandis. Avalikud ressursid suunataks peamiselt sünnitamisele, mitte laste kasvatamisele. Kliima ja keskkonnaprobleeme eitatakse. Õiguskaitseorganites tehakse suurpuhastusi suurrahastajate näpunäidete järgi," loetles Läänemets.

"Seni, kuni Reformierakonnal puudub otsustusjulgus, ei juhtu midagi. Tulevikku vaatava, vabadustel põhinevate demokraatlike väärtuste ja poliitikate eest seismise raskus jääb jätkuvalt sotsiaaldemokraatide kanda," sõnas Läänemets.

Läänemets kirjeldas, et Eesti Panga president tegi erakonna esimeestele ettepaneku sõlmida kokkulepe kasvava riigi võlakoormuse pidurdamiseks, kuid peaminister ei ole sellele meie omavahelises suhtluses seni reageerinud.

"Riigikogule saadetav kliimaseadus on ümmargune. Valitsus põhjendab seda kompromissidega. Kuna erinevate valdkondade eesmärke seadusesse ei panda, siis ei pruugi järgmine valitsus midagi sellest kavast ellu viia, rääkimata sellest, et iga sektor mõistaks mis on riigi ootused talle. Kliimaseadus sellisel kujul on valitsuse järeleandmine Reinsalule, mitte konservatiivide seljatamine," kirjutas SDE juht.

Läänemets märkis lõpetuseks, et tema hinnangul on tugeva ja töötava alternatiivi pakkumises konservatiividele riigikogu valimistel sotsiaaldemokraadid üksi.