X!

Opositsioonierakondade juhid vastasid teravalt Michali kriitikale

Eesti
Lauri Läänemets ja Urmas Reinsalu
Lauri Läänemets ja Urmas Reinsalu Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Opositsioonierakondade esimehed nimetasid hirmutamiseks ja oma tegevusetuse õigustamiseks Reformierakonna esimehe, peaminister Kristen Michali sõnu, kes kritiseeris pühapäeval erakonna üldkogul teravalt konservatiivseid poliitilisi jõude.

Isamaa juht Urmas Reinsalu märkis sotsiaalmeedias, et Michali kõnes polnud ühtegi ideed Eesti tuleviku kohta. "Sisuliselt tõdeti, et kõik on õigesti tehtud ja nii ka jätkub," ütles poliitik.

"Teiseks, Reformierakonna kampaania kese saab olema Eesti rahva hirmutamine. Neid tuleb valida, sest muidu liigutakse tagasi. Kolmandaks, poliitilise tegelikkusega karjuvas vastuolus olev loosungipilv," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnas, et peaminister kõneleb vabaduse eest seismisest ja ise otsustamisest, aga "samal ajal on riigikogu menetluses Euroopas unikaalne superandmebaasi eelnõu, mille on president juba jätnud välja kuulutamata ning mida on just vabaduse seisukohalt vaidlustanud paljud ettevõtlusorganisatsioonid ja juristid. LHV pank on lausa valitsuse kohtusse kaevanud seoses ebaseadusliki pangaarvetel sobramisega," ütles Reinsalu.

"Valitsuses on ettevalmistamisel plaanimajanduslik kliimaseaduse eelnõu, mis loodetakse enne valimisi kiirkorras läbi suruda. Tööandjate keskliit on palunud tungivalt seda mitte teha," lisas ta.

Reinsalu märkis ka, et peaminister kõneles kindlustundest, aga tema hinnangul on kindlustunnet just Reformierakond enim laastanud.

"Tõmblev maksupoliitika on halvanud välisinvestorite ja ettevõtjate usaldust, rahvusvahelises konkurentsivõime indeksis oleme paraku languses. Inflatsioon ja maksud on pidurdanud sisetarbimist ja toonud kaasa jätkuva hinnatõusu. Perede kindlustunnet on mõjutanud tugevalt nii tõmblevad otsused kui majanduse väljavaated," sõnas Reinsalu.

Reinsalu mainis oma postituses kriitiliselt ka õpetajate streiki, haridusbürokraatiat ja digitaalsete teenuste mitte toimimist.

Samuti nentis Reinsalu, et riigi rahanduses valitseb tema hinnangul määramatus ning uusi kulusid kuhjatakse valimatult valimistejärgsesse aega.

"Peaminister Michali käivitatud Projekt Hirm ei ole ei veenev ega töötav teekaart Eesti uuesti tõusule viimiseks, vaid viimane õlekõrs Eesti ühiskonna sidususe arvelt. Minu sõnum inimestele on Michalile vastupidine: ärge kartke! Isamaa seisukohalt peame tehtud vigu ausalt korrigeerima ning viima Eesti uuesti tõusule," sõnas poliitik.

Lõpetuseks nimetas Reinsalu Reformierakonda Eesti arengu käsipiduriks, mida iseloomustab juba aastaid kestnud majandusseisak.

Läänemets: peaminister on paanikas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Lauri Läänemets ütles sotsiaalmeedia postituses, et Reformierakonna üldkogul tehtud hoiatus konservatiivsete erakondade võimule pürgimisest jätab "veidi paanikas oleva peaministri mulje".

"Kui sa oled valitsev peaminister, siis tahab Eesti rahvas teada, mida sa teed, et seda ära hoida. Tahetakse näha tegusid, mitte kurtmist, sest võimu teostajal on parlamendis enamus muutuste esile kutsumiseks. Tegusid aga ei ole või on need hambutud, kuna kardetakse Reinsalu arvamust," lausus Läänemets.

Läänemets märkis, et Isamaa ja Keskerakond ei ole varjanud, et võimul olles, muudaks nad Eesti hoopis teistsuguseks. "Maksumaksja raha investeeritaks kallisse ja saastavasse põlevkivielektrisse. Vikerkaarelipud keelatakse, nagu seda tehti Viljandis. Avalikud ressursid suunataks peamiselt sünnitamisele, mitte laste kasvatamisele. Kliima ja keskkonnaprobleeme eitatakse. Õiguskaitseorganites tehakse suurpuhastusi suurrahastajate näpunäidete järgi," loetles Läänemets.

"Seni, kuni Reformierakonnal puudub otsustusjulgus, ei juhtu midagi. Tulevikku vaatava, vabadustel põhinevate demokraatlike väärtuste ja poliitikate eest seismise raskus jääb jätkuvalt sotsiaaldemokraatide kanda," sõnas Läänemets.

Läänemets kirjeldas, et Eesti Panga president tegi erakonna esimeestele ettepaneku sõlmida kokkulepe kasvava riigi võlakoormuse pidurdamiseks, kuid peaminister ei ole sellele meie omavahelises suhtluses seni reageerinud.

"Riigikogule saadetav kliimaseadus on ümmargune. Valitsus põhjendab seda kompromissidega. Kuna erinevate valdkondade eesmärke seadusesse ei panda, siis ei pruugi järgmine valitsus midagi sellest kavast ellu viia, rääkimata sellest, et iga sektor mõistaks mis on riigi ootused talle. Kliimaseadus sellisel kujul on valitsuse järeleandmine Reinsalule, mitte konservatiivide seljatamine," kirjutas SDE juht.

Läänemets märkis lõpetuseks, et tema hinnangul on tugeva ja töötava alternatiivi pakkumises konservatiividele riigikogu valimistel sotsiaaldemokraadid üksi.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:02

Pärnu koolisõidu MK-etapi võitis Leedu sportlane

15:56

Lajal ja Glinka said teada vastased Prantsusmaa lahtiste kvalifikatisoonis

15:47

Opositsioonierakondade juhid vastasid teravalt Michali kriitikale

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

15:22

Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

15:18

VAATA OTSE | Levadia ja Paide lõid avapoolajal neli väravat Uuendatud

14:58

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

14:27

Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Raassillas kolm klassivõitu

14:11

USA lõpetab Venemaa naftasanktsioonide erandid

13:51

Mälutreener Tauri Tallermaa: ärge end esmakohtumisel esimese kümne sekundi jooksul tutvustage

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02:02

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

11:24

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

03:59

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

16.05

Ukraina kasutab Venemaa kohal kaose külvamiseks üha enam õhupalle

09:03

WHO kuulutas ebola uue tüve tõttu välja hädaolukorra

16.05

Sakslaste hinnangul seisab Euroopa silmitsi tõsiste sõjaliste võimelünkadega

16.05

Kasparov: paljud Vene emigrandid on sõja vastu, aga kõik ei toeta Ukrainat

16.05

Sõja 1543. päev: Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast Uuendatud

08:44

Läti õhuruumis lendas tundmatu droon Uuendatud

16.05

Iraani riigimeedia: Euroopaga peetakse läbirääkimisi Hormuzi üle

ilmateade

loe: sport

16:02

Pärnu koolisõidu MK-etapi võitis Leedu sportlane

15:56

Lajal ja Glinka said teada vastased Prantsusmaa lahtiste kvalifikatisoonis

15:22

Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

15:18

VAATA OTSE | Levadia ja Paide lõid avapoolajal neli väravat Uuendatud

loe: kultuur

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

11:37

Pussy Rioti juht Nadja Tolokonnikova: Veneetsia biennaali korradajad on korrumpeerunud

11:32

Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

10:22

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

loe: eeter

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

13:51

Mälutreener Tauri Tallermaa: ärge end esmakohtumisel esimese kümne sekundi jooksul tutvustage

11:58

Tõnu Raadik koostööst Allan Jakobiga: meil on laval koos hästi tore

11:07

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

Raadiouudised

16.05

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

16.05

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

16.05

Pärnu on rannahooajaks valmis

16.05

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

15.05

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

15.05

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

15.05

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

15.05

Türil alanud lillelaat toob kokku tuhandeid aiandushuvilisi

15.05

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo