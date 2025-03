Ministeerium ei pea probleemsete töötajate andmebaasi loomist võimalikuks

Samuti seab ministeerium kahtluse alla, kas praegunegi süsteem, kus ettevõtte territooriumile pääsu keeld kehtib ka töölt lahkumise järel, on üldse seaduslik.

Ida-Virumaa põlevkivitööstused on keelanud nende tehtud alkoholitestis vahelejääjatele ligipääsu oma territooriumile eesmärgiga neid inimesi kõrge riskiastmega tööstusest eemale hoida.

VKG põlevkivitööstuses kehtivad erinevad karistusmäärad. Kui tegu on oma töötajaga, kehtib territooriumile ligipääsu keeld pool aastat, alltöövõtjate puhul ei pääse patustaja VKG-sse aasta aega, sõnas VKG juhatuse liige ja tehnikadirektor Raivo Attikas.

"Viru Keemia Grupi kontserni kuulub A-kategooriaga suurõnnetuse ohuga tütarettevõte VKG Oil ja lisaks ka maa-alune kaevandus. Seetõttu on meie jaoks oluline tagada ohutus nii meie töötajatele, alltöövõtjatele, meie külalistele kui ka kogu kogukonnale. Seetõttu on nii, et kui meie töötaja või alltöövõtja töötaja jääb vahele positiivse alkotestiga, siis me piirame ajutiselt territooriumile ligipääsu," ütles Attikas.

Kahtluse korral on VKG-s võimalus end ka eeltestida, ütles VKG tehnikadirektor Raivo Attikas.

"Viru Keemia Grupis toimub pisteline alkotestimine, kusjuures me oleme võimaldanud oma töötajatele ja alltöövõtja töötajatele teha eelkontrolli. Et kui inimene tunneb ennast ebakindlalt, tal on võimalik teha eelkontroll. Me teame seda, et nii meie töötajad kui alltöövõtja töötajad seda ka kasutavad," ütles Attikas, kelle sõnul ongi oma töötajatest probleemsemad just alltöövõtjate töötajad.

Eesti Energia tööstusettevõtetes kehtib kaheaastane ligipääsukeeld hoolimata sellest, kas alkoholitestil jääb vahele oma töötaja või alltöövõtja. Probleemsete inimeste andmeinfot jagatakse küll kontsernisiseselt, kuid Enefit Poweri tööohutuse, riski ja kvaliteedi juht Ainar Allikmäe ütles, et kõrge riskiastmega ettevõtetel oleks turvalisem, kui töötajate register oleks ettevõteteülene.

Ühine tööregister aitaks lahendada olukorra, kus alkoholiprobleemide tõttu töölt vallandatud isik saab probleemideta kandideerida tööle kõrge riskiastmega ettevõttesse.

"Sellist informatsiooni me ei saa kahjuks, kui ta kuskil mujal ettevõttes patustanud on. Aga loomulikult oleks hea, kui oleks mingi ühine andmebaas. See oluliselt lihtsustaks meie tööd ja annaks parema pildi meie jaoks. Võiks olla elutähtsa teenuse osutajatele ja suur õnnetusohuga ettevõtetele mingisugune ligipääsetav andmebaas, kust seda infot saada võiks," ütles Enefit Poweri tööohutuse, riski ja kvaliteedi juht Ainar Allikmäe.

VKG tehnikadirektor Raivo Attikas toetas sellise andmebaasi mõttekust, kuid tunnistas, et andmekaitset arvestades oleks selle loomine keeruline.

Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töösuhete ja töökeskkonna osakonna töökeskkonna juht Eva Põldis mõistab tööstuste soovi riske maandada, kuid ei pea sellise andmebaasi loomist võimalikuks.

"Ma tööandjate vaatest saan aru küll, et kui neil on nii-öelda joobes töötajad, siis seetõttu võivad tekkida tööõnnetused ja see on ohtlik nii neile kui kui teistele. Eks ma saan sellest ideest aru, aga pean ütlema, et selline riiklik avalik register töötajatest, kellel kunagi on olnud alkoholijoove töökeskkonnas, ei ole realistlik. Me peame arvestama, et tegemist on inimese isikuandmetega, kusjuures veel delikaatsete isikuandmetega, terviseandmetega, ja nende avalik jagamine ei ole kooskõlas isikuandmete kaitse põhimõtetega," sõnas Põldis.

Lisaks tekitas Eva Põldises küsimusi, kas praegunegi süsteem, kus ettevõtte sees ja seest väljapoole jagatakse infot probleemsete isikute kohta teistele ettevõtetele, on üldse korrektne.

"Kui ma mõtlen isikuandmete töötlemise põhimõtete peale, siis tekib minul küll küsimus, kas see on sellega kooskõlas. Sest kui me räägime sellest, et inimesel tuvastatakse alkoholijoove, siis tegemist on terviseandmetega, need on delikaatsed isikuandmeid. Neid peab töötlema väga rangete reeglite alusel. Sellise info jagamine ka ettevõttesiseselt laiemalt on väga küsitav, rääkimata sellest, et seda infot jagatakse alltöövõtjatele või teistele ettevõtetele," sõnas Põldis.

Nii Enefit Power kui ka VKG ütlesid, et nad teavitavad alati oma töötajaid ja alltöövõtjaid reeglitest, sealhulgas alkoholi puudutavatest punktidest, enne tööle asumist.