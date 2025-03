Türgi nimetas BBC ajakirjanikku ohuks korrale ja saatis ta riigist välja

Türgi saatis neljapäeval riigist välja meeleavaldusi kajastanud BBC ajakirjaniku, öeldes, et ta on ohuks avalikule korrale, teatas Briti rahvusringhääling.

"Täna hommikul saatsid Türgi võimud Istanbulist välja BBC Newsi korrespondendi Mark Loweni. Ta võeti kinni eelmisel oma päeval hotellis ja teda hoiti 17 tundi vahi all," seisis BBC avalduses.

Avalduses on kirjas, et Lowen viibis Türgis, et kajastada hiljutisi proteste ning et talle öeldi, et ta saadeti riigist välja, kuna ta ohustas avalikku korda.

BBC Newsi tegevjuht Deborah Turness nimetas seda äärmiselt murettekitavaks vahejuhtumiks.

"See on äärmiselt murettekitav juhtum ja me esitame Türgi ametivõimudele avaldused," sõnas Turness. "Mark on väga kogenud korrespondent, kellel on Türgist sügavad teadmised ja ükski ajakirjanik ei peaks saama sellise kohtlemise osaliseks lihtsalt oma töö tegemise pärast. Jätkame Türgi sündmustest erapooletut ja õiglast kajastamist."

Neljapäeva hommikul Londonisse saabudes ütles Mark Lowen: "Kinnipidamine ja väljasaatmine riigist, kus ma varem elasin viis aastat ja millesse ma nii kiindumuslikult suhtun, on olnud äärmiselt ängistav. Ajakirjandusvabadus ja erapooletu kajastamine on igasuguse demokraatia alused."

Möödunud nädalal puhkesid Türgis viimase kümne aasta suurimad meeleavaldused seoses Türgi populaarse opositsioonipoliitiku, Istanbuli linnapea Ekrem Imamoglu vahistamisega.