Raadiomaja on mitukümmend sentimeetrit vajunud

ERR-i raadiomaja on aja jooksul mitmekümne sentimeetri võrra vajunud ja et vältida edasist vajumist selle kõrvale kerkiva telemaja ehituse käigus, pumpavad ehitajad raadiomaja alla tsementi. Eestis üsna uudse tehnoloogiaga tekitatakse maja alla lisavundament, millega ehitaja sõnul ei tohiks maja vajuda enam sentimeetritki.

Gonsiori tänava ääres seisev raadiomaja on aja jooksul vajunud 30 sentimeetrit. Uue telemaja ehituse käigus tuleb välistada hoone edasist vajumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil oli see info, et see hoone on vajunud. Ja me nägime, et ta võib veel vajuda meie tegevusest sõltuvalt. Sellepärast me kindlustame ära tema ühe serva. Igasugune vajumine täna - ka kaks sentimeetrit altpoolt tähendab olulist võimendust hoone ülevalt," rääkis Keller Eesti üksuse juht Martin Vaga.

Väikese düüsi abil pumbatakse pinnasesse suure rõhu all vee ja tsemendi lahus tekitamaks betoonsambaid olemasoleva vundamendi taldmikust 15 kuni 16 meetri sügavuseni. Nii saab hoone alla tekitada vundamenti. Seda nimetatakse jugainjekteerimiseks.

"Eestis on ta võrdlemisi uus. Me oleme teinud Eestis neli kuni viis projekti praegu. Aga mujal maailmas on ta tavapärane tehnoloogia. Vaatasime, et sobilik on täpselt siia hoonele ka see lahendus välja pakkuda," sõnas Vaga.

Kesklinnas on maapõu täis kaableid, vee- ja kanalisatsioonitorusid. Ehitusplats pakub ka üllatuse. Selle alt voolab läbi Härjapea jõe haru Mardi oja, mis on juhitud spetsiaalsesse kollektorisse ehk torru.

Tallinna Vee torustike planeerimise ja ehituse juht Marti Vaksmann ütles, et sellesse torusse jõuavad täna veed isegi Lasnamäelt Pae tänava piirkonnast. "Ja tulevikus hakkab siia voolama ka Rail Balticu reovesi," ütles ta.

Poleks kuigi praktiline, kui see kraam ehituse tagajärjel pragunenud torust valla pääseks.

"Sellel kinnistul siin täna on paigaldatud spetsiaalsed metallplaadid, et ehitustehnika seda toru ei kahjustaks ja lisaks kasutatakse selle hoone kollektori poolsel vundamendil spetsiaalset tehnoloogiat ehk rajatakse betoonvaiadest sein," lausus Vaksmann.

Kas aga raadiomaja pole vahest viltu vajunud? Raadio kolleegid võiks panna muna lauale ja kontrollida, kas hoone on vajunud ühtlaselt. Praktiline oleks kasutada keedetud muna. Ehitaja kinnitab - muna ei peaks põrandale veerema.

"See hoone on tänase teadmise kohaselt vajunud ühtlaselt. Kuna ta on suure betoonplaadi peal, siis ta on õnneks vajunud ühtlaselt," ütles Martin Vaga.