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ERR-i vanade hoonete lammutamine toob Tallinna kesklinna uue kvartali

Eesti
Telemaja kinnistu tulevikulahendus detailplaneeringu algatamise seletuskirjas.
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Eesti

Tallinnas Faehlmanni ja Gonsiori tänaval asuvate Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) praeguste amortiseerunud hoonete asemele peaks tulevikus kerkima terve uus elu- ja ärikvartal, mida läbib uus kergliiklustänav. ERR tegi ettepaneku algatada detailplaneering, et ala müüki pannes oleks ostjal rohkem aimu, milliseid võimalusi kinnistu pakub.

ERR-i uut telemaja alles ehitatakse ning plaani järgi kolitakse vanadest hoonetest välja 2028. aasta jooksul, kuid müüki lähevad need juba selle aasta sügisel, sest hoonekompleksi müügist saadav raha on oluline osa uue telemaja tehnilise sisustuse rahastusest. 

ERR-i haldusdirektor Janar Vilde ütles, et pärast ekspertidega nõu pidamist otsustati selgitada koostöös Tallinna linnaplaneerimise ametiga välja sobivad linnaehituslikud mahud, algatada detailplaneering ja müüa kinnistu koos juba algatatud detailplaneeringuga.

"Selline lahendus annab potentsiaalsetele ostjatele selge signaali, milliste ehitusõigustega saab tulevases Kadrioru värava kvartalis arvestada," lausus Vilde.

Praegu on vana telemaja kinnistu sihtsotstarbelt 95 protsenti ühiskondlike hoonete maa ning krundil on täielikult amortiseerunud, sisuliselt ainult televisiooni tootmiseks sobilik hoonekompleks.

Tüür Kadarik Arhitektide ja linnaarhitektide töö tulemusel jõuti Vilde hinnangul parima tulemuseni, mille kohaselt hakkab Faehlmanni tänava pikendusena diagonaalis läbi kvartali kesklinna suunas kulgema jalakäijate ja kergliiklejate tänav.

Vilde märkis, et algul oli idee teha läbikäik telemaja keskelt, Jakobsoni tänavalt, sest see on ajalooline ühenduskoht, kuid linn otsustas, et vana telemaja Gonsiori tänava poolne osa on väärt säilitamist ja seepärast on nüüd visioon diagonaalis kinnistut läbivast tänavast.

"Tahame, et see ei oleks meeletu kivilinn, vaid kvartal Kadriorus," rääkis Vilde.

Alale plaanitakse põhiliselt kolme- kuni viiekorruselist hoonestust, mille aktsendina on lubatud kaheksakorruseline hoone.

Faehlmanni tänava äärde tulevad eri kõrgustega hooned, et kadriorulik ümbritsev tänavamiljöö saaks uue ja variatsioonirohke liigendusega osa. Kvartali madalad mahud on kavandatud Kollase tänava poole. Gonsiori tänava poolne hoone säilitatakse ja sinna tuleb peamiselt äritegevuseks mõeldud hoone.

Uusi autoteid kvartali sisse ei kavandata ja krundile pääseb autodega ümbritsevate tänavate kaudu.

Detailplaneeringu algatamise menetlusele eelnes üle poole aasta kestnud mahueskiiside arutamine. Vilde tõstis esile, et uus kinnistuomanik kohustub läbi viima arhitektuurikonkursi, kus arvestab detailplaneeringu algatamise otsuses kirjeldatut.

2024. aastal koostas Pindi kinnisvara eksperthinnangu, mille kohaselt oleks kinnistu turuväärtus umbes kaheksa miljonit, aga pärast maa sihtotstarbe muutust tulevikus umbes 11 miljonit eurot.

ERR loodab, et detailplaneering õnnestub sügiseks algatada ning seejärel saab alustada müügiprotsessi, mida tehakse koostöös hanke võitnud Uus Maa bürooga.

Toimetaja: Karin Koppel

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