Pärnumaal Jõulumäel pandi pühapäeval punkt suusahooajale

Samal ajal, kui paljud juba grillivad, teevad aiatöid ja unistavad suvest, tehti Jõulumäe 1,2 kilomeetrisel kunstlumerajal viimaseid suusaringe.

Jõulumäel on täitsa kevad, üle 10 kraadi sooja, aga suusafanaatikud ei taha kuidagi rajalt lahkuda.

"See on tõesti ime, et meil siin üldsegi üks suusarada on. Et teistel kohtades Eestis ikka ei ole seda rada enam," sõnas Uko-Pärt.

"Ma ütlen ka, uskumatu, sellepärast et lilled õitsevad. Igal pool rullitatakse, aga meie sõidame ja iga päev sõidame," muljetas Sirja.

Rico-Marcus ja Juss rääkisid, et plaanivad sõita 100 kilomeetrit.

"Jõulumäel see aasta sellel hooajal on olnud 10 päeva, kus on lumi maas olnud, nii et seda talveks nimetada on raske," rääkis Jõulumäe tervisespordikeskuse juht Eido Tasalain.

Triinu, Kätlin ja Hiiu võtsid eesmärgiks sõita 49 kilomeetrit.