Ukraina väed ründasid ööl vastu kolmapäeva ulatusliku droonirünnaku käigus kahte Venemaa naftatöötlemistehast. Kaks Liibüa sõdurit surid haavadesse, mille nad said Ukraina rünnakus Vene laevade vastu. Valgevene president Aleksandr Lukašenko pakkus välja, et ta võiks koos oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga tema julgeoleku garandina Moskvasse lennata.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 25. novembril kell 6.10:

- Ukraina droonid ründasid kahte Venemaa naftatöötlemistehast;

- Ukraina rünnakus Vene laevade vastu hukkus kaks Liibüa sõdurit;

- Venemaa rünnakutes hukkus Odessa oblastis kaks inimest;

- Lukašenko lubas koos Zelenskiga Moskvasse minna.

Ukraina droonid ründasid kahte Venemaa naftatöötlemistehast

Ukraina väed ründasid ööl vastu kolmapäeva ulatusliku droonirünnaku käigus kahte Venemaa naftatöötlemistehast, mis süttisid, teatasid seirekanalid.

Ukraina seirekanali Exilenova Plus andmetel tabati Sõzrani naftatöötlemistehast, mille läheduses puhkes tulekahju.

Ulatusliku Ukraina rünnaku sihtmärgiks oli ka Kuibõševi naftatöötlemistehas. Pealtnägijad jagasid videoid õhutõrje tegevusest, samal ajal kui kõlasid õhuhäire sireenid.

Hiljem jagasid kohalikud elanikud videomaterjali, millel on näha Kuibõševi tehases väidetavalt möllavat suurt tulekahju.

Mõlemad naftatöötlemistehased asuvad Venemaal Samara oblastis, teineteisest umbes 100 kilomeetri kaugusel ning ligikaudu 800 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalisi sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimekust sõda jätkata.

Seirekanalite teatel ründas Ukraina sõjavägi ka ööl vastu 20. novembrit droonidega Venemaal Smolenski oblastis asuvat keemiatehast.

17. novembril varises pärast Ukraina raketirünnakut osa okupeeritud Krimmi Venemaaga ühendavast Krimmi sillast kokku. Rünnakus kasutati Ukraina raketti Flamingo.

Ukraina rünnakus Vene laevade vastu hukkus kaks Liibüa sõdurit

Kaks Liibüa sõdurit surid haavadesse, mille nad said rünnakus Vene laevade vastu Benghazi lähedal, teatas teisipäeva hilisõhtul Liibüa idaosa võimude kõrge ametnik. Rünnaku võttis omaks Ukraina.

Liibüa on lõhenenud Tripolis asuva ÜRO tunnustatud valitsuse ja riigi idaosas tegutseva paralleelse administratsiooni vahel, mida toetab väepealik Khalifa Haftar.

Haftari leer on juba mitu aastat hoidnud tihedaid sõjalisi ja strateegilisi sidemeid Venemaaga.

"Sügava kurbuse ja suure uhkusega avaldan ma täna austust meie mereväe kahele kangelasele," ütles väepealiku poeg Saddam Haftar rünnaku järel.

"Nad langesid märtritena oma kohuse täitmisel saadud vigastuste tagajärjel pärast kuritegelikku rünnakut Benghazi mereväebaasile", lisas ta hiljem sotsiaalmeedias.

Idaosa valitsust juhtiv Oussama Hamad avaldas samuti kaastunnet.

Tema sõnul surid mehed "reetliku Ukraina agressiooni käigus saadud vigastustesse".

Ukraina president Volodõmõr Zelenski võttis omaks rünnakud, milles kasutati seitset Ukraina päritolu meredrooni, et uputada Vene mereväe korvett ja kaubalaev.

Juhtum tekitas kartusi kriisi süvenemisest lõhenenud Liibüas.

Ida-Liibüa administratsioon, mida toetavad kindlalt Haftar ja tema pojad, on palunud ÜRO-l uurida Ukraina vägede väidetavat kohalolekut Liibüa lääneosas.

Samuti on teada antud, et koostöös Venemaaga alustatakse laevarünnakute osas uurimist.

Venemaa rünnakutes hukkus Odessa oblastis kaks inimest

Teisipäeva hilisõhtul toimunud Venemaa rünnakus Odessa oblastile hukkus kaks inimest, nende seas üks teismeline, ja üks inimene sai vigastada. Samal ajal tabas teine löök Ukraina pealinnas Kiievis kortermaja sisehoovi ning seal sai viga kaks inimest.

Ukraina riikliku päästeteenistuse (DSNS) teatel tabas Kiievis droon 16-korruselise elumaja esise ala, misjärel puhkes hoone esimesel ja teisel korrusel tulekahju. Päästjad kustutasid põlengu. Tuli ja plahvatus kahjustasid maja välisfassaadi kuni seitsmenda korruseni ning lööklaine purustas naaberhoonete aknad.

DSNS-i andmetel hukkus Odessa oblastis üks ja sai viga veel üks inimene, Podilski rajoonis hukkus aga laps. Venemaa rünnakus hukkunud olid sündinud 1985. ja 2009. aastal. Rünnakus said kannatada viis autot, parkimismaja ja tehas. Puhkenud tulekahjud kustutati.

Venemaa ründab järjepidevalt Ukraina linnu ja tsiviiltaristut.

Näiteks kahjustas 17. novembri öösel toimunud ulatuslik rünnak Kiievi olulisi sildu. Vene raketid tabasid üle Dnepri jõe viivat Põhja- ja Lõunasilda ning rünnakus hukkus kaks inimest.

Kohalike võimude teatel ründas Venemaa 22. novembril drooniga ka rahvarohket supermarketit Kiievi oblastis, tappes vähemalt kolm ja vigastades 15 inimest.

Lukašenko lubas koos Zelenskiga Moskvasse minna

Valgevene autoritaarne president Aleksandr Lukašenko ütles Prantsuse ajakirjale Le Point antud intervjuus, et ta võiks koos oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga tema julgeoleku garandina Moskvasse lennata, et pidada läbirääkimisi Venemaa president Vladimir Putiniga.

Alates 1994. aastast võimul olnud Lukašenko lubas Moskval 2022. aastal alustada sissetungi Ukrainasse Valgevene kaudu, kuid on eitanud plaane sõjas otse osaleda.

Lukašenko Valgevene sõltub majanduslikult ja poliitiliselt Kremlist ning tema territooriumil asub osa Moskva tuumarelvadest.

"Võiksime Zelenskiga istuda lennukisse ja lennata Moskvasse. Meie kahekesi, kusjuures mina garanteeriksin tema julgeoleku ja kõik muu," lausus Lukašenko.

"Kui ta vastu ei võta, las siis peab edasi sõda, las läheb ise Kalašnikoviga rindele ja võitleb. Sõda käib, see tuleb peatada," lisas ta.

Zelenski nimetas Lukašenko ettepanekut ebamõistlikuks.

"Ta pakub, et võtab mind kaasa. Kas ma olen tema jaoks mingi kohver või? Võtta mind lennukisse ja lennata Moskvasse, milleks? See on ebamõistlik jutt," ütles ta pärast ühist pressikonverentsi Ungari peaministri Péter Magyariga.

Zelenski rõhutas, et sõja ajal on võimatu Putiniga Moskvas kohtuda.

"Me oleme sõjaseisukorras, me ei saa kohtuda Moskvas, me ei saa kohtuda Kiievis. Me kõik mõistame seda suurepäraselt. Las Lukašenko võtab Putini kaasa ja lendab Kiievisse. Me tagame neile turvalise vastuvõtu. Need on ju läbirääkimised," ütles Zelenski.

"Teate, kui inimesed täidavad infovälja täiesti naeruväärsete ja ebakonstruktiivsete ettepanekutega, mis ei aita sõja lõppu lähemale tuua, siis tekitab see imestust," lisas Zelenski.