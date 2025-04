USA senat kinnitas endise teledoktori tervishoiuteenuste juhiks

President Donald Trump valis eelmisel aastal Ozi juhtima Medicare'i ja Medicaidi teenuste keskusi (CMS). Teledoktor pole aga kunagi varem olnud avalikul ametikohtal, mistõttu tuli Trumpi otsus üllatusena.

Neljapäeval kinnitati Oz ametisse USA senatis, kus 53 liiget hääletasid Ozi poolt, 45 vastu.

Pärast Ozi valimist tervishoiuteenuste juhiks ütles Trump oma avalduses, et "ei pruugi olla kvalifitseeritumat ja võimekamat arsti, kes Ameerika taas tervemaks teeb".

Terviseeksperdid on mitmel korral kritiseerinud Ozi tema väidetavalt halbade tervisealaste nõuannete eest. Nimelt on telearst propageerinud kaalulangetuse ravimeid ja kahtlaseid imeravimeid. Samuti väitis Oz pandeemia alguses, et malaariavastaseid ravimeid võiks kasutada Covid-19 raviks.

Medicare ja Medicaid on ühed riigi suurimad tervishoiuprogrammid, mis pakuvad kindlustunnet ligikaudu pooltele ameeriklastest.

64-aastane mees õppis vahetult enne kuulsaks saamist kirurgiks. 2000. aastate alguses muutus ta tänu Oprah Winfrey telesaatele populaarseks.

Oz juhtis aastatel 2009–2022 ka saadet "The Dr. Oz Show", kus ta pakkus vaatajatele tervisenõu. Tema ravimeetodid sattusid aga uurimise alla, kui soovitas homöopaatiat, alternatiivmeditsiini ja muid ravimeetodeid, mida kriitikud on nimetanud pseudoteaduseks, vahendas BBC.