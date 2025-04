ECB võib lähiajal rahapoliitikat leevendada

USA jätkab agressiivset tollipoliitikat ning mure majanduslanguse pärast kasvab. Investorid ja majandusteadlased eeldavad seetõttu, et ECB langetab järgmisel nädalal intressimäärasid. Eksperdid eeldavad veel, et ECB jätkab ka juunis rahapoliitika leevendamist, vahendas Financial Times.

Investorid eeldavad, et ECB langetab aprillis baasintressi 0,25 protsendipunkti võrra.

Kreeka rahandusminister Yannis Stournaras hoiatas ajalehele Financial Times antud intervjuus, et ähvardav kaubandussõda võib kaasa tuua nõudluse vähenemise. Maailma börsid on värvunud punaseks, samal ajal kukub nafta hind kolinal, euro kurss tugevnes.

"Majanduskasv on muutunud peamiseks probleemiks kogu maailmas ja see hõlmab ka Euroopat. See kaalub üles mure inflatsiooni pärast, mis on suurem probleem USA-s. See viitab, et Euroopas leevendatakse rahapoliitikat," hindas finantsfirma Amundi Asset Management tippjuht Mahmood Pradhan.