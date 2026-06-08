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Nafta hinna tõus taltus pärast Iisraeli ja Iraani rünnakute lõppu

Välismaa
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Alla kukkunud Iraani rakett
Alla kukkunud Iraani rakett Autor/allikas: SCANPIX/AFP/AHMAD GHARABLI
Välismaa

Iisrael ja Iraan vahetasid taas õhulööke ning mure konflikti eskaleerumise pärast pani esmaspäeval nafta hinna kerkima. Tõus pidurdus, kui osapooled teatasid rünnakute lõppemisest.

Iraan hoiatas aga karmimate rünnakute eest, kui Iisrael jätkab lööke Liibanoni pihta.

Investorid muretsevad, et Hormuzi väin jääb lähiajal suletuks. Iraani toetatud huthi mässulised andsid aga märku, et hakkavad Punasel merel ründama Iisraeli kaubalaevu

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis ligi viis protsenti ja oli esmaspäeva lõunal 98 dollarit barreli kohta. 

"Iga tulevahetus lisab toornaftaga kaasnevale geopoliitilisele riskipreemiale veel ühe kihi," ütles konsultatsioonifirma SPI Asset Managementi esindaja Stephen Innes. 

Naftahindade järsk tõus lisas survet aktsiaturgudele, kus müügisurve oli juba niigi tugev, kuna investorid kardavad tehisintellektibuumi lõppu.

USA-s loodi mais oodatust rohkem töökohti ning investorid usuvad üha enam, et föderaalreserv võib tänavu rahapoliitikat karmistada. See suurendab survet börsidele veelgi.

Saksamaa aktsiaindeks DAX kukkus hommikul 1,3 protsenti, Briti FTSE 100 langes 4,2 protsenti, lai Stoxx 600 indeks langes 0,7 protsenti ja Jaapani Nikkei 3,9 protsenti. Ka Hiinas, Lõuna-Koreas, Taiwanis ja Hongkongis värvusid börsid punaseks.

Brenti toornafta futuuride hind tõusis Eesti aja järgi kella 16.00 seisuga 1,5 protsenti ehk 94,52 dollarini barreli eest, USA West Texas Intermediate'i (WTI) toornafta futuurid kallinesid 1,1 protsenti ehk 91,57 dollarini.

Päeva alguses tõusid hinnad enam kui viis protsenti, kuna Iisraeli uued rünnakud Iraani vastu ja operatsioonid Liibanonis vähendasid lootusi laiema sõja kiirele lõppemisele. 

Konflikti alguseelse ajaga võrreldes on Brenti hind tõusnud ligikaudu 31 protsenti ja WTI hind umbes 37 protsenti (ajavahemik on veidi üle 100 päeva). Aprillis küündis Brenti hind üle 126 dollari barreli eest.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: The Telegraph, Reuters

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