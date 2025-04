Kõlvart taunis Tallinna valimisjaoskondade arvu vähendamist

Linnavalitsus kinnitas teisipäeval 2025. aasta kohalike valimiste valimisjaoskondade asukohad, millega saab pealinnas valida 44 valimisjaoskonnas, mida on 33 võrra vähem kui Euroopa Parlamendi valimistel ja umbes poole vähem kui eelmistel kohalikel valimistel.

Kõlvart leidis, et see otsus raskendab valimisõiguse teostamist nende jaoks, kes soovivad hääletada just pabersedelil.

"Ja need inimesed pole mingi vähemus, vaid eelmiste KOV valimiste ajal oli pabersedeliga valijate osakaal jätkuvalt üle poole (53,1 protsenti)! Viimastel europarlamendi valimistel 58,3 protsenti inimestest eelistasid hääletada jaoskondades. Nende inimeste hulgas on nii eakaid, kes ei saa e-hääletusel osaleda ning kelle jaoks võib kodulähedase valimisjaoskonna sulgemine tähendada hääletusest kõrvalejäämist. Kuid nende seas on ka nooremaid, kes mingil muul põhjusel ei soovi või ei usalda e-valimisi," teatas Kõlvart.

Ta tõi ka kõneka näitena välja jaoskondade uue arvu linnaosade lõikes. Näiteks Haaberstis (üle 51 000 elaniku) on otsustatud avada vaid neli jaoskonda, kuid Nõmmel (umbes 37 000 elanikku), avatakse jaoskondi kuus.

Kõlvart märkis, et jaoskonnas valimine on demokraatlik õigus, mis peab inimesele olema tagatud. Ning et tema arvates saadavad sotsiaaldemokraadid, Reformierakond, Eesti 200 ja Isamaa nendele inimestele sõnumi, et nad ei ole valimistele oodatud ning nende häält ei soovita kuulda.

"Võimuliit teab juba, millise hinnangu valija neile senise töö põhjal annab ning üritab valimistulemusi enda kasuks painutada administratiivsete jõumeetoditega," sõnas Keskerakonna esimees.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 19. oktoobril.