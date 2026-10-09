Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni viis miljonit eurot

Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni viis miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist.

Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas kliimaministeerium.

Toetuse maksimaalne maht on kuni viis miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb kaheks: toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt viis tuulikut.

Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia- ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks.

Tuulehoo preemia toetuse kogumaht on vähemalt 12 miljonit eurot, mis on planeeritud aastateks 2027 ja 2028. Meedet rahastatakse heitkoguse ühikute ehk CO₂-kvootide müügist kuni 12 miljoni euro mahus ning riigieelarvest.

Tuulehoo preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima: teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalikke inimesi, selgitas ministeerium.

Samas lisati, et tuulehoo preemia ei asenda tuulikutasu. Kui tuulikutasu annab kohalikele omavalitsustele ja elanikele pikaajalise iga-aastase tulu kogu tuulepargi tööea jooksul, siis tuulehoo preemia võimaldab kohaliku kasu tekkimist juba varem, planeeringu ja ehitusloa etapis.

Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning tagada tasukohane elektrihind.

"Maismaatuul on lähiaastatel üks kõige soodsamaid võimalusi elektri tootmiseks ning see suurendab madala elektrihinna kättesaadavust. Fossiilsete kütuste impordist sõltumise vähendamiseks vajame soodsat, taastuvat ja kodumaist tootmist. Seega on tuuleparkide arendamine strateegilise tähtsusega, mistõttu ei saa me lubada, et uute parkide rajamine üle Eesti takerdub. Selleks tuulehoo preemia loomegi. Kohalik kogukond peab tundma, et nende elukeskkonna muudatustest on neile praktilist kasu. Tuuleparkide arendamine võiks olla koostöö, millest võidavad kõik," ütles Keldo pressiteate vahendusel.