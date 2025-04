Leht: Vene kaablirünnakud ohustavad interneti toimimist ülemaailmselt

Telekommunikatsiooniettevõtted hoiatavad, et merealuste sidekaablitega seotud sabotaažijuhtumite sagenemine ohustab kriitilisi teenuseid üle kogu maailma, kirjutab The Telegraph .

Pärast Venemaa väidetavaid rünnakuid merealuste kaablite vastu, hoiatati NATO sõjaväejuhte globaalsete internetikatkestuste eest, märgib leht.

Telekommunikatsiooniettevõtted, sealhulgas Vodafone, O2 omanik Telefonica ja Orange kirjutasid avaliku kirja Ühendkuningriigi, EL-i ja NATO ametnikele, kus hoiatavad, et merekaablitega seotud sabotaažijuhtumite sagenemine seab ülemaailmselt kriitilised teenused ohtu.

"Merealuste kaablite kahjustuste tagajärjed ulatuvad Euroopast kaugele, mõjutades potentsiaalselt ülemaailmset interneti- ja elektritaristut, rahvusvahelist sidet, finantstehinguid ja elutähtsaid teenuseid kogu maailmas," kirjutasid ettevõtted.

Ettevõtted kirjutasid avaliku kirja pärast merepõhjas asuvate kaablitega seotud vahejuhtumite kasvu.

Merekaablid edastavad tohutus koguses sideandmeid. Rohkem kui 500 kaablit kannavad umbes 95 protsenti kõigist rahvusvahelistest andmetest. Samas muudab merekaablite asukoht nende jälgimise keeruliseks ja kulukaks.

Alates 2023. aasta oktoobrist on Läänemeres kahjustatud vähemalt 11 merealust kaablit ja samalaadsetest katkestustest on teatatud ka Põhjameres.

Juhtumid on tekitanud sabotaažikahtlusi, kuna Läänemerel on suure kaablitihedusega piirkondades täheldatud enam kui 50 Vene laeva.

Pärast mitmeid Taiwanis toimunud intsidente on tõstatud ka mure Hiina sabotaažiohu teemal. Ühendkuningriik jälgib praegu Vene spioonilaeva Yantar, kahtlusel et see kaardistab kriitilist veealust infrastruktuuri, märgib The Telegraph.

Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey kirjeldas jaanuaris katkestusi kui järjekordset näidet Venemaa kasvavast agressioonist. "Ma tahan, et ka president [Vladimir] Putin kuuleks seda sõnumit: me näeme teid, me teame, mida te teete, ja me ei kohku tagasi jõulise tegevuse ees selle riigi kaitsmiseks," lisas ta.

Briti parlamendi julgeolekustrateegia komisjoni saadikud on algatanud uurimise Suurbritannia suutlikkuse kohta kaitsta oma merealust infrastruktuuri rünnakute eest.

"Geopoliitilise keskkonna halvenedes otsivad välisriigid asümmeetrilisi viise, kuidas meid ohustada. Meie internetikaablivõrk näeb välja üha haavatavam," ütles komitee esimees Matt Western.

Kirjas ütlesid telekommunikatsioonifirmad, et võrgu turvalisus on "absoluutne prioriteet", väites, et taristu mitmekesisus tähendaks, et liiklust saaks õnnetuse korral ümber suunata ja et riikidel oleks suutlikkus kaablite parandamiseks kiiresti reageerida.

Kuid nad hoiatasid, et vaenulike osapoolte rünnakute sagenemine tähendab, et valitsused peavad tugevdama oma turvameetmeid. Ettevõtted nõudsid, et kogu merealune kaabelvõrk liigitataks kriitiliseks taristuks, et tagada kaablite piisav kaitse ja turvainvesteeringud.