Lätis leiti kolibakteri puhangu allikas

Läti epidemioloogid ja veterinaarid teatasid, et on leidnud ohtliku kolibakteripuhangu võimaliku allika. Lehmadelt saadud nakkus toodi piimaühistusse.

Straupe piimandusühistu seitsmel töötajal leiti kolibakter, kolm neist töötasid pakendamisliinil korduvkasutatavate anumatega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegu on ainsa ettevõttega, kes müüs piimatooteid kõigile 14 lasteaiale, kus tuvastati haigestumine. Epidemioloogide hinnangul on inimesed tõenäoliselt nakkuse saanud lehmadelt.

Kolibakteriga nakatunuid on Lätis üle 60, kuus last on endiselt raskes seisundis intensiivravil. Arstide sõnul on tegu kolibakteri tekitatud eriti ohtliku šigatoksiiniga, mis põhjustab neerude alatalitust.

"Töötajatel leiti kolibakteri kaks tüve, näitavad esialgsed tulemused. Üks neist võib põhjustada neerude alatalitust," ütles Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse osakonnajuhataja Jurijs Perevošcikovs.