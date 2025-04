Soome roheliste juht eksitas avalikkust abikaasa metsaraiete suuruse osas

Soome roheliste erakonna juht Sofia Virta tunnistas, et valetas valimiste eel avalikkusele oma abikaasa metsaraiete kohta. Virta ütles, et metsas ei ole tehtud suuri raieid, Soome meedia aga paljastas, et metsa on langetatud ligi 30 hektari ulatuses.

Virta ütles Soome ringhäälingule Yle, et ei eksitanud avalikkust meelega, vaid sai keset valimiseelseid kiireid toimetusi oma abikaasa jutust valesti aru.

"Ma andsin kommentaari täielikku informatsiooni omamata ja valimistekeerises, aga ma ei ole tahtlikult valeinformatsiooni edastanud," kirjutas Virta vastuses Yle pöördumisele.

Soome meedia avaldas möödunud nädalal, et osaliselt Virta abikaasale kuuluvas metsas on puid langetatud ligi 30 hektari ulatuses. Roheliste erakond on samal ajal korduvalt nõudnud metsade paremat kaitsmist.

Virta lükkas selle sotsiaalmeediapostituses tagasi, öeldes, et tema abikaasa metsas on puid raiutud vaid kolmel hektaril.

Peale Iltalehti ja Seiska uut reportaaži tunnistas Virta Ylele, et metsa on tõepoolest langetatud ligi 30 hektari ulatuses.

Virta sõnul ütles ta abikaasa, et lageraiet on tehtud kolmel hektaril ning seitsmel hektaril on puid langetatud üraskikahjude piiramiseks. Virta sõnul ei teadnud ta terminite erinevust, kui ütles, et lõppraiet on metsas tehtud vaid kolmel hektaril.