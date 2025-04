Eesti Kirikute Nõukogu ülestõusmispühade ühine jumalateenistus

Tähistamaks Ülestõusmispühi kutsusid kirikute nõukogu liikmeskirikud kõiki oikumeenilisele õhtuteenistusele ülestõusmispühade esimesel pühal Tallinna Issanda Muutmise peakirikusse.

Õhtusel jumalateenistusel teenisid kaasa EKN-i liikmeskirikute esindajad. Muusikaga teenis jumalateenistusel vanamuusikaansambel "Vox Clamantis".

Tegemist on ajaloolise sündmusega, sest teadaolevalt on see esimene kord ajaloos, kus Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud ühiselt oikumeenilise teenistusega Ülestõusmispühi tähistavad.



Jumalateenistus kannab endas ka Eesti Kirikute Nõukogu aasta teema "Tunnistatud usk" ideed.

Kuigi Eesti Kirikute Nõukogu koosneb kümnest liikmeskirikust on ülestõusnud Kristus see, kes meid kokku toob ja ühendab. Kui hoiame oma silmad Temal kaovad piirid ja erisused konfessioonide ja kirikute vahel.