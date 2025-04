Trump võttis ette kõrghariduse välishindamise süsteemi

USA kõrghariduse tuleviku pärast käib terav võitlus ja eliitülikoolid on sattunud Donald Trumpi administratsiooni hambusse. Trump tahab ülikoolid ümber kujundada ning võttis nüüd ette kõrghariduse akrediteerimise ehk selle kvaliteedi hindamise süsteemi.

Vabariiklased on pikka aega kritiseerinud USA kõrghariduse kaardistamisega seotud süsteemi. Konservatiivid leiavad, et hindamissüsteem vajab uut lähenemist. Trump allkirjas nüüd korralduse, millega peaks valitsus võtma suurema kontrolli kõrghariduse kvaliteedi hindamise üle.

Valge Maja leiab, et ülikoolides puudub võrdne kohtlemine ning kavatseb nüüd väidetava diskrimineerimise vastu võitlemiseks kasutada akrediteerimissüsteemi. Valge Maja teatel tahetakse viimase korraldusega edendada intellektuaalset mitmekesisust.

"Selle asemel, et sundida koole omaks võtma DEI (mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid) ideoloogiat, peaksid akrediteerijad keskenduma sellele, et aitavad parandada koolide lõpetajate teostusvõimet tööturul," teatas haridusminister Linda McMahon.

USA-s saavad föderaaltoetusi ainult need ülikoolid, mille õppe kvaliteet on läbinud edukalt hindamise. Seetõttu mängivad hindajad avalikkuse jaoks üsnagi nähtamatut, kuid ülikoolide jaoks ülitähtsat rolli.

Välishindamise käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse vastavust standarditele. Trump ja teised vabariiklased on pikka aega seda protsessi kritiseerinud ning nimetanud seda kartelliks, mis lämmatab konkurentsi ja kahjustab õppekvaliteeti. Akrediteerijad vajavad tegutsemiseks aga võimude heakskiitu.

Kriitikud leiavad nüüd, et Trump muutis akrediteerimisprotsessi konservatiive teenivaks poliitiliseks relvaks. Süsteemi võivad oodata ees suured muutused.

"Akrediteeringu tühistamine on ülikoolide jaoks eksistentsiaalne oht," ütles Cato Instituudi teadur Andrew Gillen.

Samal ajal on Trump läinud veel ka ülikoolide rahastuse kallale. Kolmapäeval allkirjastas Trump veel ühe korralduse, millega piirati ülikoolide välisrahastamist.

Trumpi administratsioon on juba otsustanud peatada osa valitsuse rahastusest Harvardile, Columbiale ja teistele eliitülikoolidele. Võimud väidavad, et eliitülikoolid pole suutnud antisemitismi ohjeldada. Kriitikud samas leiavad, et Valge Maja surub ülikoolidele peale oma ideoloogilisi nõudmisi.