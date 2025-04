WEF-i asutajat süüdistatakse konkurentsivõime pingereaga manipuleerimises

Anonüümses kirjas süüdistatakse Maailma Majandusfoorumi (WEF) pikaaegset juhti ja Davosi konverentsi asutajat Klaus Schwab globaalse konkurentsivõime pingereaga manipuleerimises, kirjutab Financial Times.

Möödunud nädalal laekus WEF-i juhatusele anonüümne kiri, kus väljendati muret foorumi juhtimise ja töökeskkonna pärast. Kirja tõttu algatas organisatsioon juurdluse.

Schwab astus pärast kirja laekumist majandusfoorumi nõukogu esimehe kohalt tagasi

Pärast juurdluse algatamist süüdistas Schwab endisi kolleege alusetutele süüdistustele reageerimise eest ning selles, et talle ei antud võimalust süüdistustele vastata.

Kolmapäevases avalduses ütles Schwab, et langes laimu ohvriks ja lükkas tagasi kõik tema vastu esitatud väited. Ta eitas ka süüdistusi, et ta olevat väärkasutanud WEF-i vahendeid ja palunud töötajatel end soosida Nobeli rahupreemia saamiseks .

Anonüümses kirjas väideti, et Schwab manipuleerides globaalse konkurentsivõime aruandega, mis järjestab riigid nende tootlikkuse järgi ning on aluseks aruteludele iga-aastasel Davosi kohtumisel, millest võtavad osa erinevate riikide juhid.

Schwab eitas süüdistusi, et ta muutis aruande metoodikat, kuna valitsused olid oma kohaga edetabelis rahulolematud.

"Ma töötasin välja konkurentsivõime pingerea metoodika algselt 1979. aastal ja jään selle intellektuaalseks juhiks," kirjutas Schwab kolmapäeval. "Aastate jooksul töötasin aruande usaldusväärsuse parandamisega. Mõnikord tekitas see intensiivseid arutelusid."

"Mõned valitsused võtsid minuga ühendust ja pakkusid värskendatud andmeid või analüüsis esinevate vigade parandamist. Edastasin selle teabe meeskondadele. Selle tegevuse manipuleerimisena käsitlemine solvab minu akadeemilist positsiooni," kirjutas ta.

Lisaks neile süüdistele langes Schwab eelmisel aastal kriitika alla toksilise töökeskkonna tekitamises. Süüdistuste järgi ei menetletud WEF-is korralikult väidetavat seksuaalset ahistamise juhtumit ning mustanahalisi ja naissoost töötajaid diskrimineeriti. Märtsis teatas WEF sponsoritele, et uurimine ei tuvastanud, et foorum oleks toime pannud õigusrikkumisi.

Financial Times kirjutas selle kuu alguses, et Schwab plaanis nõukogu esimehe kohalt taanduda 2027. aasta jaanuariks – uued süüdistused rikkusid aga selle plaani.

Teisipäevases avalduses keeldus WEF üksikasjalikult kommenteerimast viimaseid süüdistusi Schwabi vastu. "Kuigi foorum võtab neid väiteid tõsiselt, rõhutab ta, et need on endiselt tõestamata," teatas WEF.

Schwab eitas ka süüdistusi, et tema ja ta naine Hilde olevat kuritarvitanud WEF-i vahendeid. Süüdistuste järgi kasutas Schwab isiklikul otstarbel organisatsiooni varasid, rahastas WEF-i vahenditest oma isiklikke reise ja palus noorematel töötajatel sularahaautomaatidest tuhandeid dollareid välja võtta.

Schwab nimetas süüdistusi valeks ja ütles, et on algatanud oma anonüümsete süüdistajate vastu laimamishagi.

Oma avalduses eitas Schwab ka väidet, et ta kasutas foorumi töötajaid Nobeli rahupreemia saamiseks lobitöö tegemises.

WEF-i korraldatav Davosi kohtumine on maailma üks kõige mainekamaid konverentse. Üritus toob WEF-ile sisse kümneid miljoneid dollareid. Majandusfoorumi iga-aastane kohtumine Davosis toob sellesse Šveitsi mägikuurorti maailma poliitilise ja ärieliidi.

Schwab sündis 1938. aastal Saksamaal Ravensburgis ning õppis Šveitsi ülikoolides ja Harvardis.

1971. aastal asutas Schwab Genfi ülikooli majandusprofessorina WEF-i eelkäija Euroopa Juhtimisfoorumi.