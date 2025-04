President Karis jälgis matust USA presidendipaari kõrvalt

Melania Trump istus Karisest paremal, Hispaania kuningas Felipe ühes kuninganna Letiziaga aga vasakul.

Trumpi paremal käel jälgis matusetalitust veel ka Soome president Alexander Stubb, nende vahel on vaid kitsuke vahekäik. BBC märgib, et riigijuhid said niiviisi koos istuda kokku umbes poolteist tundi, kuniks tseremoonia kestis.

Alles märtsi lõpus tegi Soome president Alexander Stubb üllatusvisiidi USA-sse, mille käigus kohtus Trumpiga, mängis temaga ühe ringi golfi ja arutas maailmapoliitikat, sealhulgas Ukrainas toimuvat.

Trumpi taga istus veel ka näiteks Poola president Andrzej Duda koos naisega ning Portugali president Marcelo Rebelo de Sousa.

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski ei istunud kaugel, vaid mõned meetrid Stubbist eemal. Stubbi paremal käel on aga Prantsusmaa president Emmanuel Macron naisega.

Trump teatas Rooma jõudes, et Venemaa ja Ukraina on relvarahuleppele Ukrainas väga lähedal.

Eesti presidendi kantselei märkis matuse eel välja saadetud pressiteates, et president Karis avaldab austust riigipeale, kelle mõju ulatus kaugele üle usuliste piiride ja puudutas ühiskondlikke väärtusi laiemalt.

"Paavst Franciscus rõhutas igaühe vastutust enda ja teiste ees. Tema eeskuju tugines inimlikule headusele ja rõõmule. Ta kõnetas inimesi nende olemuse kaudu, mitte usu järgi, ning tõi esile hoolivuse, väärikuse ja vastutustunde," sõnas president Karis.

President Karis meenutas paavst Franciscuse 2018. aasta visiiti Eestisse, mis oli seotud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisega.

Paavst Franciscuse ärasaatmine Püha Peetruse väljakul toob kokku tuhandeid inimesi üle maailma – riigijuhid, kiriku esindajad ja leinajad paljudest riikidest ja kultuuridest.