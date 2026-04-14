Trumpi postitatud pilt endast kui Jeesusega sarnanevast tervendajast pälvis laia kriitikat

USA president Donald Trump postitas esmaspäeval oma sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social tehisaruga loodud pildi, mis kujutas teda Jeesus Kristusega sarnase tegelasena, kuid eemaldas palju kriitikat saanud pildi peagi. Tegemist viimastel päevadel juba teise juhtumiga, kus Trump satub vastuollu usklikega.

Tehisintellekti loodud pilt, mis näitas Trumpi haiglavoodis haiget meest tervendamas, tekitas ägedat vastureaktsiooni USA poliitilise spektri mõlemal poolel, sealhulgas ka Trumpi kõige tulihingelisemate toetajate seas, kirjutas Briti rahvusringhääling BBC.

Religioossete stseenidega sarnanev pilt avalikustati vaid mõni tund pärast seda, kui Trump postitas pika sõnumi, milles kritiseeris paavst Leo XIV-d, kes oli USA ja Iisraeli sõjalist operatsiooni Iraani vastu tugevalt kritiseerinud.

Maalilaadsel pildil hoiab Trump ühes käes helendavat kera ja teise käega puudutab haigena paistva mehe otsaesist. Taustal oli näha USA Vabadussammast ja lipuu, ilutulestikku, sõdureid, hävituslennukit ja kotkaid. Inimestest olid sellel veel meditsiiniõde, palvetav naine ja kaks meest, kellest üks sarnanes vormiriietuses sõdurile. Kriitikute sõnul sarnanes kompositsioon religioossete maalidega, mis kujutavad Jeesust haigeid tervendamas.

Michigani ülikooli kunstiajaloo professor Brendan McMahon märkis, et Trumpi kujutamine pildil eredas valguses on läbi sajandite kasutatud lugematutes religioosse kunsti teostes jumalikkuse sümboliseerimiseks. Pildil kiirgab valgust ka Trumpi kätest. "See laenab kristliku kujundikeele pikast traditsioonist, kus Kristus on tervendaja," ütles McMahon.

"Stiili poolest tundub, et see viitab Ameerika Ühendriikide sõdadevahelise perioodi sotsiaalrealismile, nagu WPA seinamaalingud, kujundid töölisklassi ameeriklaste valimisõiguse andmisest," ütles ta Reutersile.

Trump tunnistas esmaspäeval pildi postitamist, kuid eitas, et selle eesmärk oli näidata teda Jeesuse-sarnase tegelasena.

"See peaks olema mina kui arst, kes teeb inimesi paremaks, ja ma teen inimesi paremaks. Ma teen inimesi palju paremaks," ütles ta Valges Majas ajakirjanikele varsti pärast postituse kustutamist.

Hiljem ütles ta CBS Newsile, et eemaldas pildi, kuna ta ei tahtnud kedagi segadusse ajada. "Inimesed olid segaduses," märkis ta.

Pilt pälvis laia kriitikat

Postitus võib tekitada lõhe Trumpi ja religioosse parempoolse vahel, kelle toetus oli tema võidus 2024. aasta valimistel kriitilise tähtsusega, märkis uudisteagentuur Reuters.

Selle avaldamisele järgnes kiire kriitika, sealhulgas isikutelt, keda peetakse Trumpile ja USA administratsioonile lähedasteks.

"See tuleks kohe kustutada," kirjutas Sean Feucht, kristlik aktivist, kes töötab usupõhiste ürituste organiseerijana, millega tähistakse sel aastal USA iseseisvusdeklaratsiooni 250. aastapäeva. "Pole konteksti, kus see oleks vastuvõetav," lisas ta.

Silmapaistev konservatiivne aktivist Riley Gaines kirjutas, et "Jumalat ei tohi pilgata".

Suur osa kriitikast tuli ka religioossetelt USA uudisteväljaannetelt. "See läheb liiale. See ületab piiri," kirjutas David Brody, Christian Broadcasting Networki ajakirjanik.

Brilyn Hollyhand, kes oli Vabariiklaste Rahvuskomitee Noorte Nõuandekogu kaasesimees, oli veel kriitilisem: "See on ränk jumalateotus. Usk ei ole rekvisiit. Sa ei pea ennast kujutama päästjana, kui sinu saavutused peaksid enda eest rääkima."

Riley Gaines, endine sportlane ja naiste spordis transsooliste sportlaste avalik kriitik, kes on Trumpiga koos miitingute ajal esinenud, kirjutas sotsiaalmeedias, et ta ei saa aru, miks Trump pildi postitas. "Kas ta tegelikult mõtleb seda?" kirjutas ta. "Igal juhul on kaks asja tõesed. 1) natuke alandlikkust teeniks teda hästi 2) Jumalat ei tohi pilgata."

Pärast seda, kui Trump 2024. aasta juulis napilt tapmiskatse üle elas, ütlesid mõned tema evangeelsed toetajad, et see on tõend jumala õnnistusest.

Vastasseis paavstiga

Vastuolulise pildi avaldamine järgneb Trumpi eelmisel nädalal teravnenud tülile paavst Leoga XIV-ga, kes on kritiseerinud USA ja Iisraeli rünnakutega Iraani vastu alanud sõda kui ebainimlikku.

Paavst Leo – esimene Ameerika paavst – on korduvalt hukka mõistnud sõja Iraanis, öeldes, et see on viinud "absurdse ja ebainimliku vägivallani". Viimastel nädalatel on Leost saanud üks Iraani sõja silmapaistvamaid kriitikuid, kes on esitanud Trumpile ebatavalise otsese pöördumise ja kutsunud teda üles leidma "mahajäetud teed2.

Esmaspäeval Alžiiris peetud jõulises kõnes mõistis ta hukka tema sõnul neokolonialistlikud maailmavõimud, kes rikuvad rahvusvahelist õigust, viitamata konkreetselt Ameerika Ühendriikidele.

Pilt ilmus Trumpi kontole vähem kui tund pärast USA presidendi eraldi postitust, milles too kritiseeris paavsti, nimetades teda "kuritegevuse suhtes nõrgaks" ja "välispoliitika poolest kohutavaks".

Valges Majas ajakirjanikega rääkides Trump ei vabandanud. "Paavst Leo ütles asju, mis on valed," märkis Trump. "Ta oli väga vastu sellele, mida ma Iraani suhtes teen, ja Iraan ei tohi omada tuumarelva. Paavst Leo ei oleks lõpptulemusega rahul."

Paavst ütles esmaspäeval, et ta ei karda Trumpi administratsiooni ega "evangeeliumi sõnumi valjuhäälset kuulutamist, mida ma usun, et olen siin tegemas".

Katoliiklaste lojaalsus pannakse proovile

USA Fordhami ülikooli katoliikliku kooli religiooni- ja kultuurikeskuse direktor David Gibson ütles, et Trumpi motiivi Leo ründamiseks ja pildi postitamiseks on raske mõista, kuid samuti on raske öelda, kas Ameerika katoliiklased pöörduvad tema vastu.

"Kas see samm ületab nende jaoks punase joone? Kas nad karistavad lõpuks Trumpi ja Vabariiklikku Parteid valimiskastide juures?" ütles ta. "See on pöördepunkt – kas katoliiklased valivad Ameerikas paavsti või presidendi?"

Piiskop Robert Barron, kes teenib Trumpi loodud usuvabaduse komisjonis, ütles sotsiaalmeediakeskkonnas X, et president on paavstile võlgu vabanduse tema sotsiaalmeedias tehtud "sobimatute" avalduste pärast. Kuid ta kiitis samas postituses Trumpi ka tema katoliiklaste poole pöördumise eest.

Leo on ka öelnud, et Jeesust ei saa sõja õigustamiseks kasutada ja et jumal lükkab tagasi konfliktide algatajate palved. Neid märkusi peeti laialdaselt noomituseks Trumpi administratsiooni liikmetele, nagu USA kaitseminister Pete Hegseth, kes on viidanud pühakirjale, et õigustada vaenlaste vastu suunatud "ülekaaluka vägivalla" kasutamist ja võrrelnud USA õhuväelase päästmist Iraanis Jeesus Kristuse ülestõusmisega.

Trumpil oli kohati ka tüli Leo eelkäija Franciscusega, kes avalikult vastustas Trumpi immigrantide väljasaatmiskampaaniat, nimetades seda kristlusevastaseks. Eelmisel aastal, pärast Franciscuse surma, postitas Trump pildi, millel ta on näha paavstina, mis tekitas paljudes katoliiklastes pahameelt.

Kuid Trumpi rünnakud Leo vastu on ulatunud kaugemale tema Franciscuse-vastastest rünnakutest.

"Ameerika presidendid ja Ameerika katoliiklased on varem paavstidega eriarvamusel olnud," ütles Gibson. "Kuid see on lugupidamatus. Lugupidamatus on hoopis teine ​​asi kui erimeelsus ja see on siin Trumpi jaoks oht."

Vähemalt kaheksa Trumpi kabineti liiget on katoliiklased, sealhulgas asepresident J. D. Vance ja riigisekretär Marco Rubio.

Vance vähendas Fox Newsis esinedes äsja avaldatud pildi tähtsust, öeldes, et Trump lõi selle naljatades. Vance lisas, et mõnikord on parem, kui Vatikan jääb moraaliküsimuste juurde.

See pole esimene kord

Seekordne tehisintellekti loodud pilt pole kaugeltki esimene, mille avaldamisega Trump on kriitikat pälvinud.

Veebruaris postitati tema kontole rassistlik klipp, mis kujutas endist presidendipaari Barack ja Michelle Obamat ahvidena, ja hiljem see eemaldati.

Valge Maja kaitses klippi algselt kui internetis levivat meemivideot ja käskis kriitikutel "lõpetada oma võlts pahameel". Kuid pärast ägedat kriitikat, sealhulgas mitmelt vabariiklasest senaatorilt, eemaldati postitus ja Valge Maja ametnik ütles, et üks töötaja oli postituse "kogemata" teinud.