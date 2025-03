Stubb sai golfi-kohtumiselt Trumpiga jäälõhkujate ostulubaduse

"President Stubb ja mina ootame Ameerika Ühendriikide ja Soome vahelise partnerluse tugevdamist, mis hõlmab suure hulga hädasti vajalike jäämurdjate ostmist ja arendamist USA-le, mis tagavad rahu ja rahvusvahelise julgeoleku meie riikidele ja kogu maailmale," teatas Trump oma ühismeediakanalis Truth Social.

Soome presidendi kantselei teatas avalduses, et Stubbi kohtumine Trumpiga oli mitteametlik. Kaks presidenti kohtusid hommikusöögil, mängisid golfi ja sõid koos lõunat. Samuti arutati välispoliitilisi küsimusi, sealhulgas Ukrainat, märkis kantselei oma lühikeses teates. Maailma uudisteväljaanded rõhutavad, et eelmisel nädalal kohtus Stubb Helsingis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Hiljutises intervjuus France 24-le kiitis Stubb Trumpi jõupingutusi relvarahu saavutamiseks Ukrainas, kuid väljendas skeptilisust Venemaa suhtes, edastas The Kyiv Independent. "Ärge kunagi alahinnake venelaste võimet relvarahu murda. Nad teevad seda üha uuesti," ütles ta.

Trump saabus reede pärastlõunal oma Mar-a-Lago residentsi Palm Beachis Floridas ja suundus laupäeva hommikul talle kuuluvasse golfiklubisse West Palm Beachil.

Kohtumisel osales USA poolt ka senaator Lindsey Graham, kes kiitis ühismeediasse tehtud postituses muuhulgas ka Grahami koduosariigis Lõuna-Carolinas asuvas Furmani ülikoolis bakalaureuseõppe ajal golfi mänginud Stubbi oskusi.

President Trump was awesome! Finnish President Alexander Stubb, who played golf at Furman University, was amazing. The legendary Gary Player was the Rock of Gibraltar. Trey Gowdy… pic.twitter.com/vF5oMDr7zb — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 29, 2025

Trumpi kohtumine Stubbiga leidis aset päev pärast seda, kui USA asepresident JD Vance tegi kutsumata visiidi Gröönimaale, mis on Soome lähedase liitlase Taani poolautonoomne territoorium. Vance süüdistas Taanit kehvas töös Gröönimaa kaitsmisel.

Trump on korduvalt väljendanud huvi Gröönimaa omandamise vastu, mis on osa kasvavast rahvusvahelisest keskendumisest konkurentsile Arktika kontrolli all hoidmiseks. Taani valitsus on sellise sammu vastu, nagu ka enamik Gröönimaa elanikke.

Trump ütles laupäeval NBC Newsile antud intervjuus, et ei välista jõu kasutamist oma eesmärgi saavutamiseks, kuid väljendas samas usku, et seda saab teha ka ilma jõudu kasutamata.

Küsimusele, millise sõnumi saadaks Gröönimaa omandamine Venemaale ja ülejäänud maailmale, vastas Trump: "Ma ei mõtle sellele tegelikult. Mind ei huvita."

Soome on maailma juhtiv jäämurdjate tootja. Umbes 80 protsenti laevadest on projekteerinud Soome ettevõtted ja umbes 60 protsenti neist on ehitatud Soome laevatehastes.

Novembris kirjutasid Kanada, Soome ja USA endise presidendi Joe Bideni administratsioon alla lepingule nimega Icebreaker Collaboration Effort, et töötada koos, et arendada teadmiste, teabe ja ressursside vahetamise kaudu maailmatasemel Arktika ja polaarjäämurdjaid.

Enne visiiti oli Stubb öelnud, et loodab Trumpiga golfi mängida ja et jäämurdjadiplomaatia võib aidata Soomel hoida häid suhteid USA ja Trumpiga.

Soomel on Venemaaga Euroopa Liidu pikim piir. Pärast Venemaa tungimist Ukrainasse 2022. aastal tegi Helsingi pärast aastakümneid kestnud sõjalist mitteliitumist välispoliitilise kannapöörde, otsustades ühineda koos Rootsiga NATO-ga.