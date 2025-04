Fotod: kalasadamate päeval võõrustas külastajaid 20 sadamat üle Eesti

Avatud kalasadamate päev annab väikesadamale võimaluse särada ning külalisi võõrustada. Sadamas saab kohalikku toitu maitsta ja muusikat kuulata, kuid peamiselt tullakse värsket kala ostma.

"Ühed esimesed värske kala ostjad olid Haapsalust, nii et rahvas liigub ja vaatamata tänasele jahedale ilmale. Aga oleme kuidagi päikese välja võlunud ja minu arust on päris tore," ütles Mustvee kultuurijuht Laidi Zalekešina.

Esimene kalapaat saabus Mustvee sadamasse varahommikul. Keskpäevaks polnud inimeste ostuhuvi sugugi kahanenud. Avinurme rahvas ostis ahvenat.

"Kõige paremini läheks muidugi rääbis, aga sellele praegusel hetkel hooaega ei ole, see tuleb alles jaanipäeva paiku. /.../ Ahven sobib ja latikas," lausus Avinurme elanik Eiki.

"Arvatakse, et luts pole see kala, millega inimesed on harjunud, kõik tahavad koha. Mina isiklikult söön rohkem lutsu," ütles Vasknarva kalur Vadim, kes müüs kolme tunniga 100 kilo koha ja sada kilo latikat.

"Mõned küsivad, kas kala on tänane. Vastan, et kulla inimesed, kalur ei saa kell kolm öösel kalale minna, et täna kohale tuua. Kala on eilne, õhtune ja värske," lausus Vadim.

Lisaks kalasadamatele avasid laupäeval külastajatele oma uksed ka Peipsiääre keldrid ja sahvrid.