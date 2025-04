Hiina eksport näitab esimesi languse märke

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kaubandussõda kahjustab ka Hiina majandust ning riigi ekspordi väljavaade läheb üha halvemaks.

Hiina ostujuhtide indeks langes aprillis 49 punktile. Kui indeksi väärtus on üle 50 punkti, siis majandusaktiivsus keskmiselt tõuseb, kui indeks on alla 50 punkti, siis majandusaktiivsus on languses. Märtsis oli indeks veel 50,5 punkti, vahendas The Wall Street Journal.

Ka teised indikaatorid viitavad, et Hiina eksporti ootab ees langus. Seetõttu kasvab Pekingile surve, et riik elavdaks toetuste abil majandust.

Washingtoni ja Pekingi vaheline kaubandustüli pole endiselt leidnud lahendust ning Hiina kaupade imporditoll on tõusnud 145 protsendini. Ka Hiina on kehtestanud karmid tariifid.