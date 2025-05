Farage'i partei võttis järelvalimistel leiboristidelt parlamendikoha

Farage'i partei võitis leiboristide tugipunktis. Populistide kandidaat kogus 12 645 häält ning edestas leiboristide kandidaati vaid kuue häälega. Suvel toimunud valimistel saavutas Runcorni valimistel suure võidu aga leiboristide kandidaat.

Järelvalimiste põhjuseks oli leiboristide saadiku lahkumine parlamendist. Neljapäeval toimusid mitmes piirkonnas veel ka kohalikud valimised ning Reformi kätte läks ka Lincolnshire'i piirkonnas asuv linnapea ametikoht.

Lisaks Farage'i parteile prognoositakse kohalikel valimistel edu veel ka liberaaldemokraatlikule parteile (viigide järeltulija). See viitab, et tooride ja leiboristide haare riigi poliitika üle nõrgeneb.

Farage ise tunnistas, et tema partei on nüüd suurema tähelepanu all, kuna hakkab mõnes piirkonnas kohalikku elu juhtima. Farage leiab, et tema partei tõusis nüüd tooride asemel peamiseks opositsiooniparteiks.

Esialgsed tulemused viitavad, et Farage'i partei tegi hea tulemuse ka teistes piirkondades. Ajalehe Financial Times küsitluse kohaselt on Farage'i juhitud Reformi üleriigiline toetus 26 protsenti ning parempopulistid on seega kerkinud riigi populaarseimaks parteiks. Leiboristide toetus on 24 protsenti ja tooride toetus on umbes 21 protsenti.