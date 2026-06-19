Starmeri parteisisene rivaal pääses Briti parlamenti

Manchesteri linnastu linnapea ja peaminister Keir Starmeri rivaal Andy Burnham võitis Makerfieldi vahevalimised ning pääseb Suurbritannia parlamenti. Burnham on varem teatanud, et vahevalimiste võidu korral kavatseb ta kandideerida leiboristide juhiks.

Leiborist Burnham sai 55 protsenti häältest ning alistas parempopulistliku partei Reform kandidaadi Robert Kenyoni. Kenyon sai 35 protsenti häältest, paremäärmusliku partei Restore Britain kandidaat aga kogus seitse protsenti häältest, vahendas The Times.

Burnham ise teatas juba juuni alguses, et kandideerib leiboristide juhiks, kui ta võidab 18. juunil toimuvad vahevalimised. Kui Burnhamist saab leiboristide juht, vahetab ta Suurbritannia peaministri ametis välja Keir Starmeri.

Oma võidukõnes andis Burnham taas märku, et kavatseb saada Starmeri asemel Suurbritannia peaministriks. Ta ütles, et valijad janunevad muutuste järele.

"Selles kampaanias oleme hakanud sellele vastama, aga ma ütlen omaenda parteile, et see on viimane võimalus muutusteks. Seda ütlesid inimesed mulle otse lävepakul. Me peame neid kuulama," ütles Burnham.

Starmer ise on oma koduparteis üha suurema surve all, kuna leiboristid said viimastel Briti kohalikel valimistel lüüa. Möödunud nädalal pani aga mitu Suurbritannia ministrit kaitsekulude üle puhkenud tüli tõttu ameti maha.

Starmeri populaarsus on madal ning üha rohkem leiboriste nõuab tema tagasiastumist. Burnham on samas üks populaarsemaid leiboristide poliitikuid. Ta on avaldanud toetust maamaksule, kuid soovib samal ajal säilitada eelarvedistsipliini. Samuti soovib ta, et Suurbritannia liituks tulevikus taas Euroopa Liiduga.