X!

Starmeri parteisisene rivaal pääses Briti parlamenti

Välismaa
Andy Burnham
Andy Burnham Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Temilade Adelaja
Välismaa

Manchesteri linnastu linnapea ja peaminister Keir Starmeri rivaal Andy Burnham võitis Makerfieldi vahevalimised ning pääseb Suurbritannia parlamenti. Burnham on varem teatanud, et vahevalimiste võidu korral kavatseb ta kandideerida leiboristide juhiks.

Leiborist Burnham sai 55 protsenti häältest ning alistas parempopulistliku partei Reform kandidaadi Robert Kenyoni. Kenyon sai 35 protsenti häältest, paremäärmusliku partei Restore Britain kandidaat aga kogus seitse protsenti häältest, vahendas The Times. 

Burnham ise teatas juba juuni alguses, et kandideerib leiboristide juhiks, kui ta võidab 18. juunil toimuvad vahevalimised. Kui Burnhamist saab leiboristide juht, vahetab ta Suurbritannia peaministri ametis välja Keir Starmeri. 

Oma võidukõnes andis Burnham taas märku, et kavatseb saada Starmeri asemel Suurbritannia peaministriks. Ta ütles, et valijad janunevad muutuste järele.

"Selles kampaanias oleme hakanud sellele vastama, aga ma ütlen omaenda parteile, et see on viimane võimalus muutusteks. Seda ütlesid inimesed mulle otse lävepakul. Me peame neid kuulama," ütles Burnham. 

Starmer ise on oma koduparteis üha suurema surve all, kuna leiboristid said viimastel Briti kohalikel valimistel lüüa. Möödunud nädalal pani aga mitu Suurbritannia ministrit kaitsekulude üle puhkenud tüli tõttu ameti maha. 

Starmeri populaarsus on madal ning üha rohkem leiboriste nõuab tema tagasiastumist. Burnham on samas üks populaarsemaid leiboristide poliitikuid. Ta on avaldanud toetust maamaksule, kuid soovib samal ajal säilitada eelarvedistsipliini. Samuti soovib ta, et Suurbritannia liituks tulevikus taas Euroopa Liiduga.  

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:52

Otse kell 11: reitinguid kommenteerivad Voog, Aaspõllu ja Kook

07:38

Starmeri parteisisene rivaal pääses Briti parlamenti

07:38

Otse kell 12: ülevaade olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:28

Selgus Liivi lahe tuulepargi elektritrassi koridor

07:09

Macron ja Merz ründasid EL-i seisukohta kõneluste osas Putiniga Uuendatud

07:02

Miljoneid maksev arendus teeb patsiendi andmed arstile paremini nähtavaks

06:40

EISA vuntsis Eesti brändi muutunud maailmale sobivamaks

06:31

Emor: Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsustabeli tipus

06:01

Kanada lõi Katari võrku kuus palli, Mehhikole piisas võiduks ühest väravast

05:55

Zelenski: Ukraina on tegelikult NATO teine armee

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.06

Sõja 1576. päev: Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

18.06

Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega Uuendatud

18.06

Kallas: Reformierakond ei ole enam minu erakond

18.06

Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi Uuendatud

18.06

Tallinnas muutub liikluskorraldus mitmel olulisel teelõigul

18.06

Riik karmistab suhtumist inimeste ähvardamisse

18.06

Inglismaa teenis kuue väravaga mängus kolm võidupunkti Uuendatud

18.06

Vandeadvokaat taotles kapo suhtes teenistusliku järelevalve alustamist Uuendatud

18.06

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

18.06

Eksperdid: kütusekriis Venemaal läheb aina hullemaks

ilmateade

SPORT

06:01

Kanada lõi Katari võrku kuus palli, Mehhikole piisas võiduks ühest väravast

18.06

Vahetusmehed vedasid Šveitsi esimese võiduni

18.06

Kristal: Ronaldo ei pea alustama igat mängu

18.06

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

loe: kultuur

18.06

Kultuuriministeerium tõstab kultuuristipendiumi suuruse 2300 eurolt 10 000 euroni

18.06

Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

18.06

Loomingu Raamatukogus ilmus Lilli Luugi lühiproosakogu "Lühike sõjaajalugu"

18.06

Heliloojate liidu juhina jätkab Märt-Matis Lill

loe: eeter

18.06

"Terevisioon" paneb hooajale punkti Raplas

18.06

Karl Killing: sõprade kaotamise järel sain aru, et ei pea kogu aeg kuuenda käiguga sõitma

18.06

Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

18.06

Olle Mirme: ei ole kaugel päev, mil virtuaalnäitlejad saavad kuulsaks

Raadiouudised

18.06

Järva-Jaani pood kerkib osaliselt vanale kalmistule

18.06

Tuumajaama rajamisest huvitatud arendaja loodab Eestis tuumajaama valmis saada 10 aasta pärast

18.06

Päevakaja (18.06.2026 18:00:00)

18.06

Estonia teatriga seotud komisjon soovib teatri ruumivajaduste analüüsi

18.06

Paljud Tartu põhikoolilõpetajad püsivad gümnaasiumikoha ootel

18.06

Raadiouudised (18.06.2026 15:00:00)

18.06

USA ja Iraan sõlmisid esialgse kokkuleppe relvarahu jätkumise osas

18.06

Ilm läheb soojemaks

18.06

Brüsselis kohtuvad NATO kaitseministrid ja Euroopa Liidu riigijuhid

18.06

Raadiouudised (18.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo