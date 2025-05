Trump postitas pildi endast paavstina

Trumpi sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social postitatud pildil on USA president paavstirüüs ja osutab nimetissõrmega taeva poole.

Paavst Franciscus suri 21. aprillil ja 7. mail hakkavad kardinalid Vatikanis uut katoliku kiriku pead valima.

Trump ütles nädala algul ajakirjanikele, et tahaks ise uueks paavstiks saada.

"Ma tahaks olla paavst, see oleks mu esimene valik," ütles ta vastuseks küsimusele, kellest võiks saada Franciscuse mantlipärija.

President or Pope Donald Trump ⁉️



Truth Social Post

May 02, 2025 at 10:29 PM



Do people lack a sense of humor?

or

Did he take the 'joke' too far? pic.twitter.com/JYKPSCUwd0