Rumeenia peaminister astus presidendivalimiste tulemuse tõttu tagasi

"Tegin oma kolleegidele ettepaneku lahuda koalitsioonist, mis vaikimisi viib minu tagasiastumiseni peaministrina. Nägime, kuidas rumeenlased eile hääletasid, mis tähendab, et võimuliidul ei ole legitiimsust, vähemasti mitte selles valemis," ütles Ciolacu.

Rumeenia presidendivalimiste esimese vooru võitis paremäärmuslikuks peetav George Dzordze Simion. Teise vooru pääseb ka sõltumatu kandidaat, Bukaresti liberaalsete vaadetega linnapea Nicusor Dan.

Erakorralisi parlamendivalimisi vähemalt esialgu veel tulemas ei ole, sest presidendi kohusetäitja nimetab ametisse uue peaministri, kelle Rumeenia parlament tõenäoliselt ka heaks kiidab.

Rumeenia presidendivalimised on rahvusvahelise üldsuse luubi all, sest mullu detsembris tühistati esmakordselt Euroopa ajaloos presidendivalimiste tulemused ulatusliku välise manipuleerimise tõttu. Leidis tõestust, et Venemaa on tollase favoriidi Calin Georgescu toetuseks käivitanud suurejoonelise kampaania sotsiaalmeediakeskkonnas Tiktok. Rumeenias pole Tiktok ainult noorte asi, seal kasutavad just seda keskkonda umbes pooled riigi elanikud. Paljudele on Tiktok suisa esmane infoallikas.

Simioni vaated ei erine Georgescu omadest kuigi palju ning ta ütles otse välja, et tahaks koos endaga võimule tuua ka Georgescu.

"On mitu viisi, kui Rumeenia rahvas seda tahab, kuidas saada härra Georgescu võimule ja me kasutame neid. Me võime moodustada enamusvalitsuse ja

kutsuda ta peaministriks, võime kuulutada välja erakorralised valimised ja võime

kuulutada välja ka referendumi," sõnas Rumeenlaste Ühtsusliidu presidendikandidaat Simion.

Teises voorus Simioniga heitlema asuv Nicusor Dan peab ka ennast süsteemiväliseks kandidaadiks. Dan on oma rivaaliga nõus, et praeguses olukorras on päris palju süüd Rumeenia ajakirjandusel, kus pole piisavalt sõna antud ühelegi süsteemivälisele poliitikule. Eriti on Dani sõnul nõnda kaotsi läinud just euroopameelsete süsteemiväliste hääl. Simioni peab Dan koguni endast süsteemile lähemal seisvaks.

"Ta on süsteemiga teatud juhtudel koostööd teinud, nii parlamendis kui ka kohalikus omavalitsuses. Ma usun, et teise vooru põhiküsimuseks kujuneb "Lääne poolt või Lääne vastu?"," ütles sõltumatu presidendikandidaat Dan.

Teine voor ähvardab kujuneda väga tasavägiseks, mistõttu on praegu peaaegu võimatu ennustada, kummast kandidaadist president saab.