Reuters: EL-i elektrivõrk vajab katkestuste vältimiseks üüratut rahasüsti

Uudisteagentuuri Reuters teatel peab Euroopa Liit peab investeerima oma elektrivõrku triljoneid dollareid, et vältida suuri elektrikatkestusi ning tulla toime kasvava nõudluse ja rohelise energia tootmise kasvuga.

Miljonid inimesed jäid eelmisel nädalal Hispaanias ja Portugalis elektrita, katkestuse põhjus pole veel täpselt teada. Analüütikud leiavad aga, et Euroopa elektrivõrk vajab suurt rahasüsti.

"Katkestus oli äratuskell. See näitas, et vajadus Euroopa elektrivõrku uuendada ja tugevdada on kiireloomuline ja vältimatu," ütles Euroopa elektritootjate ühenduse Eurelectric peasekretär Kristian Ruby.

Ka Hispaania energiaametnikud on juba varem korduvalt hoiatanud elektrivõrgu ebastabiilsuse eest.

Hispaania ja ka Euroopa Liidu regulaatorid uurivad nüüd eelmisel nädalal toimunud katkestust. Hispaania võrguoperaator Red Electrica on teatanud, et kaks eraldiseisvat juhtumit põhjustasid võimsuse kadumise.

EL-i elektrivõrk pärineb valdavalt eelmisest sajandist, pooled liinid on üle 40 aasta vanad. Samal ajal on kasvanud vähese süsinikuheitega energiatootmine. Nõudlus elektri järele kasvab, võrgud vajavad veel ka kaitset küberrünnakute eest.

Hispaania vajab juurde veel välisühendusi, mille kaudu liigub riikide vahel elekter. Red Electrica teataski hiljuti, et riik rajab juurde uusi välisühendusi ning ühendusvõimsus Prantsusmaaga suureneb. Riik peab rajama juurde veel salvestusvõimsusi.

Hispaania on üks Euroopa suurimaid taastuvenergia tootjaid ning kavatseb järk-järgult lõpetada fossiilkütuste ja tuumaenergia kasutamise. Taastuvenergia andis 2024. aastal 56 protsenti Hispaania elektrienergiast.

Tuule- ja päikeseenergiaprojektide rajamine käib kiiremalt kui võrkude ehitamine. Võrkude uuendamiseks on vaja aga palju raha. Näiteks Euroopa Komisjoni hinnangul peab Euroopa 2050. aastaks investeerima võrkudesse ligi kaks triljonit dollarit.