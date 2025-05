ERR Berliinis: sakslased hindavad venelaste rolli Teises maailmasõjas ümber

Ehandi sõnul saavad berliinlased neljapäeva, 8. mai vabaks päevaks ja eri üritusi, mis käsitlevad Teise maailmasõja lõppu on üle saja.

"Need üritused on kahte tüüpi. Ühed on Saksamaa enda teemad, Saksamaa tegeleb selle teemaga süvitsi ja põhjalikult. Teised teemad haakuvad Ukraina sõjaga. Neljapäevaste protestide seas on ka selline, kus räägitakse Ukraina sõdurite rollist natsismi kukutamisel või protest Venemaa tegevuse vastu Euroopas," rääkis Ehand.

Saksamaa tahab rajada ka memoriaali poolakatele Reichstagi lähedusse.

Vene ja Valgevene saadikutele on öeldud, et nad nendele üritustele oodatud pole, ütles Ehand. "See on Saksa välisministeeriumi poolt tulnud suunis kõikidele ürituste korraldajatele ja omavalitsustele. Vene saadik on aga kohale ilmunud. Toimub diskussioon, kas tuleb tema saabumist füüsiliselt takistada. Sakslastel on ka küsimus, kuidas nad venelaste positsiooni Teises maailmasõjas hindavad: võibolla on see ümberhindamiste aeg," sõnas Ehand.

"Samal ajal kui Saksamaa üritab teha sõjast järeldusi, üritab Venemaa ju taastada Nõukogude liitu ja jätkab vallutussõda teise maailmasõja vaimus," lisas Ehand.