Saksa luurejuht hoiatas Venemaa agressiooniplaanide eest

Saksamaa föderaalse välisluureteenistuse (BND) juht Bruno Kahl on veendunud, et Venemaa tahab suruda NATO tagasi selle külma sõja aegsetesse piiridesse ning selle saavutamiseks ei kohku tagasi ka relvajõu kasutamisest.

Kahl hoiatas Venemaa ekspansionistlike püüdluste alahindamise eest ning kinnitas, et BND-l on ka luuretõendid selle kohta, et Ukraina on Venemaa jaoks ainult üks samm teel läände, vahendas Saksa uudistekanal n-tv.de.

"Moskvas on inimesi, kes ei usu enam, et NATO artikkel 5 (vastastikuse kaitse klausel – toim.) töötab. Ja nad tahaksid seda testida," ütles Kahl taskuhäälingu kanalil Table.Briefings.

Tema sõnul tahab Venemaa Ameerika Ühendriigid Euroopast välja tõrjuda ja on valmis selle saavutamiseks kasutama mis tahes vahendeid.

Venemaal ei ole vaja algatada ulatuslikke pommirünnakuid ega saata välja tankiarmeed. Piisab "väikeste roheliste mehikeste" saatmisest Eestisse, et kaitsta väidetavalt rõhutud vene vähemust, rääkis Kahl. "Kas Ameerika president saadaks siis sõdurid tõesti üle Atlandi, arutletakse Moskvas. Ja kas nad siis oleksid valmis seal surema? See on alliansi test, mida tahetakse proovile panna," rääkis Saksa luurejuht.

"Me peame sellest teadlikud olema. Peame sellega arvestama ja tegema jõupingutusi, et olla nii heidutav, et Putin isegi ei mõtleks selliseid mõtteid," rõhutas Kahl. Ta lisas siiski, et selle põhjal, mida ta kuuleb oma kontaktidelt USA-s, võtavad ameeriklased NATO artikkel 5 jätkuvalt väga tõsiselt, ehkki USA president Donald Trump on selle suhtes aeg-ajalt kahemõttelisi seisukohti väljendanud.

Saksa välisluure (BND) peakorter. Autor/allikas: BND pressimaterjalid

Kahl ütles ka, et ei usu lääne edusse läbirääkimistel Venemaaga. "Ei ole vähimatki märki, et Putin oleks muutnud oma mõtteviisi, agressiivset lähenemist selle probleemi lahendamisele," tõdes ta. Kahli sõnul on kõige veretum viis sõja ärahoidmiseks heidutus.

Viidates nõudmistele, mille Moskva esitas hiljutistel Ukraina ja Venemaa läbirääkimistel, ütles BND juht: "Viimane Istanbulis üle antud dokument on parim tõend selle kohta, et tegelikult nõutakse kapitulatsiooni ja ei midagi muud."