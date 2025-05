Orsted peatas kulude tõusu tõttu meretuulepargi projekti Suurbritannias

Energiafirma Orsted viitas ärikeskkonna halvenemisele ja teatas, et peatab Suurbritanniasse kavandatud meretuulepargi projekti arendamise.

Tarnehäirete ja kulude tõusu tõttu on Orstedi turuväärtus võrreldes 2021. aastaga langenud ligi 80 protsenti.

Orsted teatas nüüd, et peatab Hornsea 4 projekti, mis läheb firmale maksma 5,5 miljardit Taani krooni (837 miljonit dollarit).

Hornsea 4 projekt võimusega 2,4 GW oleks suutnud elektriga varustada üle miljoni majapidamise. Firma aga teatas, et ei saa kavandavat tuuleparki praegu tööle panna, vahendas Financial Times.

Orstedi tegevjuht tõi välja ebasoodsad makromajanduslikud arengud, probleemid tarneahelas ja suurenenud äririskid. Ta lisas, et ettevõte säilitab projekti arendusõiguse ja püüab seda hiljem arendada viisil, mis toob rohkem tulu firmale ja selle aktsionäridele.

Ka USA energiaturg on muutunud, kuna president Donald Trump ei toeta tuuleprojektide arendamist ning tahab hoopis edendada fossiilkütuste tootmist.

Trump on andnud korduvalt märku, et üritab oma teisel ametiajal takistada uute tuuleparkide rajamist. Orsted ütles kolmapäeval, et hindab USA tariifide ja regulatiivsete muudatuste edasist mõju selle äritegevusele.

Suurbritannia siiski üritab ohjeldada globaalset soojenemist ja tahab minna üle puhtale energiale ja vähese süsinikusisaldusega kütustele. Briti energiajulgeoleku eest vastutav ministeerium teatas, et tahab Hornsea 4 projektile taas hoo sisse anda ja teeb selleks koostööd Orstediga.