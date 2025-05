Kolmapäevasel konklaavil uut paavsti ei valitud

Kolmapäeval toimus ainult üks hääletusvoor. Seejärel saavad kardinalid hääletada kuni neli korda päevas. Kui kabeli katusel olevast korstnast hakkab tõusma musta suitsu, tähendab see, et hääletus ei andnud uut paavsti, samas kui valge suits ja kellade helistamine annavad märku, et 1,4 miljardi liikmega kirikul on uus juht.

Black smoke emerged from the chimney over the Sistine Chapel at 21:00 on Wednesday evening, signalling that a first ballot has been held at the conclave and has concluded without the election of a Pope.https://t.co/hlmAJdskTO pic.twitter.com/AKxuUbDK2g