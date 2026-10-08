Itaalia parlament kiitis heaks valimisseaduse reformi

Meloni sõnul on reformi eesmärk suurendada stabiilse valitsuse moodustamise tõenäosust. Vasakpoolne opositsioon leiab aga, et reformi tegelik eesmärk on suurendada Meloni võimalusi ka pärast järgmisi valimisi võimule jääda, vahendas Reuters.

Salajasel hääletusel kiitis reformi heaks 227 saadikut, vastu hääletas 164 saadikut. Uue süsteemi kohaselt kasutatakse täielikult proportsionaalset valimissüsteemi, kuid sellele lisatakse oluline erand. Nimelt nähakse ette niinimetatud kohtade boonus, mis tagab parlamendienamuse valimisliidule, mis kogub üle 42 protsendi häältest.

"Me kehtestame reeglid, mille eesmärk on edendada mis tahes valitsuse stabiilsust ja parlamendisisest ühtsust. Võitja peab saama valitseda," teatas Meloni.

Reformi kavandamise ajal juhtis Meloni juhitud blokk arvamusküsitlusi. Kriitikute hinnangul püüdis Meloni muudatuste abil tagada oma blokile kindla enamuse pärast valimisi.

Itaalias on aga esile kerkinud uus paremäärmuslik jõud, mis on vähendanud Meloni bloki toetust. Muutunud poliitilise maastiku tõttu võib reform hoopis Melonile kahjulikuks osutuda.

Samas nõuab reform, et iga valimistel osalev erakond või koalitsioon nimetaks enne valimisi oma peaministrikandidaadi. See tekitab probleeme vasakpoolsetele, kuna nende kaks peamist jõudu ei ole omavahel kokku leppinud, kes peaks koalitsiooni võidu korral peaministriks saama.