Euroopa Parlament lubas huntide ranget kaitset leevendada

Ettepaneku poolt hääletas täiskogul 371 ja vastu 162 parlamendiliiget, erapooletuid oli 37.

Nüüd peab hundi kaitsestaatuse alandamisele ametliku heakskiidu andma veel EL-i nõukogu, mis on juba teatanud, et toetab ettepanekut. Muudatus jõustub 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriikidel on direktiivi ülevõtmiseks aega 18 kuud.

Kaitsestaatuse muutmise otsus annab liikmesriikidele hundipopulatsiooni ohjamiseks ning inimeste ja huntide konfliktide ärahoidmiseks vabamad käed.

Soovi korral võivad liikmesriigid aga jätta hundi oma seadusandluses rangelt kaitstud liigiks ning kehtestada EL-i nõutust jõulisemaid kaitsemeetmeid.

Euroopa Komisjoni hinnangul on Euroopas enam kui 20 000 hunti ning nende populatsioon üha kasvab.

Looduskaitse seisukohast on huntide arvukuse kasv arvestatav edulugu, kuid mõnes piirkonnas on huntide arvukus muutunud probleemiks, eriti põllumeeste jaoks.