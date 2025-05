Toompea miljonipeldiku saatus on veel lahtine

Üle kahekümne aasta Toompeal seisnud avalik tualett, rahvakeeli miljonipeldik, ei ole uut omanikku veel leidnud. Huvilisi ja ideid jagub, kuid tuleb välja, et massiivi liigutamiseks on vaja rohkem kui vaid tahet.

Eelmise aasta lõpuni seisis Toompeal kuulus miljonipeldik, kuid nüüd ootab see tualett nukralt oma saatust ühel Lasnamäe laoplatsil.

Lugu, miks see nii on läinud, on üksjagu kummaline. Tahtjaid sellele omal ajal kaks miljonit krooni maksma läinud luksuskäimlale on mitmeid - peldiku pärast võistlevad muuseumid ja külaseltsid ning kõige kaugem paik, kuhu seda mälestuste taaselustamiseks oodatakse, asub Valgamaal Harglas. Seal elavad kaks venda, kes 22 aastat tagasi rahad kokku panid ja sõitsid spetsiaalselt pealinna peldikuga pilti tegema.

"Lõunast me tõesti Tallinnasse sõitsime, et seda miljonipeldikut siis oma silmaga näha, kuna asi oli maksma läinud kaks miljonit Eesti krooni kopikatega ja me tegime seal fotod, poseerisime ja unustasime asja ära. Küll aga, et uks lahti saada, siis pidime isegi vist mingi raha klappima, sest tol ajal palkadega - see oli üllatavalt suur summa, et sinna üldse sisse pääseda. Mul tekkisiki selline ketserlik mõte, et see Tallinna miljonipeldik võiks oma maksumaksja raha siin edasi metsade vahel teenida. Saaks ka turismiobjektiks ja tooks rahvast ligi," ütles Rauno Rätsepp, huviline Harglast.

Aga Tallinna linnamuuseum vaimustus ka ideest saada käimla oma ridadesse. Linn andiski neile esmalt nõusoleku, tulge ja võtke, aga tualett kaalub kaks tonni ja muuseumil pole teda kohe kuhugi panna.

"Nagu me näeme, on selle miljonipeldiku liigutamisega probleeme. Kui me juba kord liigutama hakkame, siis viiks ta sinna, kuhu ta ka jääb. Me ei hakka kolima. Kuigi on olnud ka mõtteid, et paneme rattad alla ja näitame siin-seal," sõnas linnamuuseumi kuraator Tõnu Pedaru.

Nii jäigi lahmakas vedamata ning nüüd ootab miljonipeldik jälle huvilisi ja väärilist paika, kuhu maanduda.

"Täna naudib ta oma pensionipõlve meil siin laoplatsil, et kui keegi leiab talle kasutust, siis kindlasti oleme valmis ta ära andma. Hetkel me kellegagi käsi löönud ei ole, et senikaua kuni ta meil siin laoplatsil seisab, senikaua on ta saadaval," lausus Tallinna kommunaalameti osakonnajuht Erkki Vaheoja.